광주 남구, 양림동 테마투어 운영 단체 공모

14일까지 접수…건축·선교·예술 등 3개 테마

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 양림동 테마투어 프로그램 운영 단체를 공개 모집한다고 1일 밝혔다.

단체는 양림동 역사문화마을을 방문하는 관광객에게 테마별 전문 문화해설을 제공하는 역할을 하게 된다.

공개 모집 분야는 건축과 선교, 예술 등 3개 테마이며, 모집 기간은 오는 14일까지다.

광주시에 소재를 두고 있는 문화 또는 예술, 관광, 종교 관련 비영리 법인 및 단체라면 누구나 신청 가능하다.

남구는 사업 단체의 적격성을 비롯해 사업 내용의 독창성·적합성·실현 가능성, 사업 진행에 따른 지역사회 기여도, 사업비 편성의 적정성 및 구체성, 사업 홍보방안 등을 다각적으로 검토해 각 테마별 운영 단체를 선정할 방침이다.

선정 단체는 각각 600~700만원의 사업비가 지원되며 양림동 테마투어 프로그램은 올해 연말까지 진행될 예정이다.

다만 코로나19 상황에 따라 프로그램 운영이 축소 또는 취소될 수 있다.

남구 관계자는 “양림동 역사문화마을의 특색 있는 지역자원을 기반으로 하는 고품격 문화해설 서비스를 제공해 양림동 일대 관광산업과 지역경제가 더욱 활성화될 수 있도록 하겠다”며 “운영 단체 모집에 많은 관심과 참여 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr