넥스턴바이오, 中제약사와 당뇨병 치료제 개발을 위한 NDA 체결

[아시아경제 장효원 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 350 등락률 +3.61% 거래량 215,441 전일가 9,700 2021.07.01 09:21 장중(20분지연) 관련기사 넥스턴바이오 자회사 로스비보, miRNA 기반 당뇨치료제 개발 가속화“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 자회사 RosVivo Therapeutics, Inc.(이하 로스비보)는 중국 통화동보제약과 당뇨병 치료제 중국내 개발 및 기술수출을 위한 기밀유지계약서(NDA)를 체결했다고 1일 밝혔다.

체결한 협약은 기밀 유지 계약이기 때문에 자세한 사항은 공개할 수 없지만 넥스턴바이오가 최대 주주로 있는 로스비보의 당뇨병 치료제를 중국에서 개발하기 위한 본격적인 의견조율과투자 관련 업무협의를 진행하는 것으로 알려졌다.

넥스턴바이오 관계자는 “로스비보와 NDA를 체결한 중국 통화동보제약과 세부 협의조건이 충족된다면 로스비보의 당뇨병 치료제가 중국내에서도 개발되어 새로운 치료제 옵션으로 사용될 수 있도록 협력하겠다”고 말했다.

한편 국제당뇨병협회(IDF)에 따르면 2019년 중국의 당뇨병 환자가 1억1640만명에 달해 중국 성인 인구의 11%가 당뇨병을 앓고 있는 것으로 집계됐으며 이에 따른 의료비 규모는 1090억달러(약 128조원)를 기록했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr