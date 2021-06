트럼프, 역대 美 대통령 평가 순위 41위‥꼴찌는 면해

공영방송 CSPAN 평가

남북전쟁 위기 불러온 대통령들에 겨우 앞서

오바마는 첫 10위권 진입

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 역대 미국 대통령에 대한 평가에서 낙제점을 받았다.

미 공영방송 CSPAN은 30일(현지시간) 역대 대통령에 대한 평가 순위를 발표하면서 트럼프 전 대통령에 대해 41위로 평가했다.

트럼프 전 대통령보다 낮은 순위를 기록한 이는 프랭클린 피어스, 앤드루 존슨, 제임스 뷰캐넌 단 세 명이었다.

피어스 전 대통령은 남북전쟁의 불씨를 키운 이다. 존슨 전 대통령은 에이브레이엄 링컨 전 대통령 사망 후 대통령직을 승계했으며 미 헌정사에서 처음 탄핵을 당한 이였다. 꼴찌를 도맡고 있는 제임스 뷰캐넌 전 대통령은 대통령 평가 순위 1위를 놓치지 않는 링컨 전 대통령의 전임자다.

트럼프 전 대통령은 행정 기술 부문에서는 최하위를 기록했다. 그는 또 도덕성 분야에서는 뷰캐넌에 이어 두 번째로 낮은 평가를 받았다.

트럼프 전 대통령은 경제 경영 부문에서는 34위로 그나마 긍정적인 성적표를 받았다.

트럼프 전 대통령은 피어스 전 대통령과 같은 점수를 받아 향후 순위가 추가 하락할 가능성도 있다. 존슨 전 대통령과 뷰캐넌 전 대통령과는 상당한 격차가 있어 최하위를 기록하지는 않으리라 전망된다.

이 조사에 대해 지속해서 관여해 온 라이스 대학의 더글러스 브링클리 교수는 "탄핵으로 인해 트럼프 대통령의 순위가 낮게 나왔다"라고 설명했다.

탄핵의 위기에서 사임한 리처드 닉슨 전 대통령도 31위에 오른 것을 고려하면 트럼프 전 대통령에 대한 평가가 얼마나 박한 지가 드러난다.

버락 오바마 전 대통령은 2017년 퇴임 후 12위였던 순위가 이번에 10위로 올라섰다.

CSPAN은 2000년 이후 4년마다 대통령 지도력 10가지 항목에 대해 전문가들의 평가를 바탕으로 역대 대통령 순위를 발표한다.

한편 이날 트럼프 전 대통령은 그레그 에봇 텍사스 주지사, 공화당 소속 의원들과 함께 미국과 멕시코 국경 지역을 방문했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr