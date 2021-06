민주당 김용민 "윤석열, 보수 몰락 시작…협찬 의혹, 뇌물죄 될 수도"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 수석 최고위원인 김용민 의원이 윤석열 전 검찰총장에 대해 "보수 몰락의 시작이 될 것"이라고 혹평했다. 부인의 협찬 의혹과 관련해서는 "윤 전 총장의 뇌물죄로도 연결될 수 있다"며 철저한 검증의 필요성을 강조했다.

김 의원은 30일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "국민들께서 기존 정치세력에 대해서 불만과 실망감들이 많이 표출되고 있는 것이고, 새로운 정치, 새로운 사람, 새로운 시대정신을 요구하고 있는 시대"라면서 "윤석열과 이준석이라는 상징적인 의미들이 그 분들에게 새롭게 보이는 것들은 분명히 존재할 것"이라고 짚었다.

하지만 그는 "정말 시대정신에 맞는 것이고 국민들을 위한 것인지에 대한 검증은 아직 거의 이루어지지 않았던 것"이라며 "이준석 (국민의힘) 대표가 보수의 반등을 시작했던 계기였다고 보면, 윤석열 전 총장의 출마를 통해서 보수의 몰락이 시작될 것"이라고 말했다.

윤 전 총장이 전날 정치 참여 선언을 하면서 창의와 혁신을 얘기했으나, 가장 혁신 기업으로 알려졌던 '타다'의 이재웅 전 쏘카 대표를 기소한 것이 검찰이라는 점을 예시로 들기도 했다. 김 의원은 "혁신을 완전히 망가뜨려 버렸다. 그런 것들이 하나하나 확인되면서 평가를 받으면 국민들이 기대했던 정치의 새로운 바람을 가지고 올 사람은 아니구나라는 것들이 확인되지 않을까 싶다"고 했다.

윤 전 총장의 기자회견 모습에 대해서는 "굉장히 불안정한 모습, 자신감이 없이 이렇게 고개를 계속 돌리면서 하는, 그런 발언하는 모습들을 보면서 이 분이 좀 준비가 덜 됐구나라는 그런 생각도 했다"고 언급했다.

김 의원은 민주당 내 가장 적극적인 검찰 개혁론자다. 그는 "이 분(윤 전 총장)은 검찰이 어떤 행동을 했고 어떤 극악무도한 행동을 했는지, 그리고 그 수장으로서 자신이 있었던 것에 대해서는 다 망각하고 있고, 오히려 자신들의 잘못, 검찰의 잘못을 마치 정권의 잘못인 것처럼 끌고 가서 얘기하는 화법이 참 이해가 안 됐다"고 했다.

그는 이어 "검찰의 그간의 과오를 아주 집약적으로 보여줬던 사람이 윤석열이었다"면서 "예를 들면 김학의 사건 같은 경우에도 김학의를 처음에 무혐의했던 검사들의 문제점에 대해서는 다 덮고 오히려 김학의를 수사하려고 했던 검사들에 대해서 엉뚱하게 수사를 하거나, 아니면 자신의 최측근이었던 한동훈 검사에 대한 수사를 사실상 방해하고 막아서 그것 때문에 본인이 징계까지 받고 법원에서는 일부 인정이 된다는 판단까지 받지 않았느냐"고 했다.

검증 과정에서 윤 전 총장 입장에서 가장 위험할 것으로 예상되는 한 가지를 묻는 질문에는 "부인이 운영하던 회사가 윤석열 전 총장이 서울중앙지검장이 되고 하는 과정에서 갑자기 협찬사가 많이 늘어났던 이 부분은 가족의 문제가 아니라 윤석열 전 총장의 뇌물죄로도 연결될 수 있는 것"이라고 답했다.

