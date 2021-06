델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래

[아시아경제 이민지 기자] 델타 변이 바이러스 확산 우려감에 위험자산에 대한 투심이 줄면서 코스피가 3280선으로 주저 앉았다.

29일 오후 1시 48분 코스피는 전 거래일 대비 0.67%(22.16포인트) 하락한 3280.28을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.10%(3.37포인트) 오른 3305.36으로 장을 시작해 하락 폭을 키우고 있다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 3920억원, 7314억원어치 주식을 내다 팔았다. 개인은 홀로 1조1296억원어치 주식을 순매수했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “나스닥지수 상승 영향을 받아 상승 출발 했지만 델타 변이바이러스 여파로 안전자산 선호 심리가 높아지자 외국인 매물이 출회되며 하락 전환했다”며 “중국을 비롯한 아시아 증시 전반적으로 델타 변이 확산 우려와 차익 실현 욕구가 높아지면서 하락세를 보이고 있다”고 말했다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 1,000 등락률 -1.22% 거래량 11,523,382 전일가 81,900 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 국내최고 구직교육 삼성 SAFFY 등 교육생 두 배로…'하경방' 반영삼성전자, 인텔 AI솔루션 달고 해외 로봇청소기 시장 본격 공략삼성·SK·포스코 '디지털 인재 훈련생' 내년 3000명으로 close 와 SK하이닉스가 전 거래일 대비 1.34%, 0.79% 하락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 1,000 등락률 +0.25% 거래량 420,122 전일가 408,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"“카카오” 진입 시기 놓치신 분들 close (-0.12%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 1,500 등락률 -0.62% 거래량 486,013 전일가 241,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "미래가치 적극 반영 현대위아…하반기 실적 대폭 개선"3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다" close (-0.62%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 252,876 전일가 266,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (-0.19%)도 하락했고 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 1,500 등락률 +0.97% 거래량 3,103,435 전일가 155,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 “카카오” 진입 시기 놓치신 분들3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close (0.65%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 838,000 전일대비 8,000 등락률 +0.96% 거래량 116,601 전일가 830,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다" close (1.08%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 844,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 39,402 전일가 843,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃 close (0.12%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 7,000 등락률 +1.03% 거래량 175,503 전일가 679,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (0.86%)는 상승했다.

반대로 오전 중 코스닥지수는 오름세를 지속하고 있다. 같은 시각 지수는 전 거래일 대비 0.26%(2.62포인트) 오른 1020.53을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.17%(1.73포인트) 오른 1019.64로 장을 시작해 오름세를 유지 중이다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 772억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 38억원, 477억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 252,876 전일가 266,000 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close 헬스케어(0.17%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 75,700 전일대비 13,800 등락률 +22.29% 거래량 3,807,473 전일가 61,900 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!글로벌 임상 소식! 렘데시비르보다 강한 ‘치료제’! 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close (18.42%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 208,800 전일대비 3,500 등락률 +1.70% 거래량 125,567 전일가 205,300 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중[클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대 close (1.17%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 59,200 전일대비 4,100 등락률 +7.44% 거래량 5,490,604 전일가 55,100 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네 close (7.80%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,000 전일대비 600 등락률 +0.34% 거래량 113,605 전일가 178,400 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중[클릭 e종목]"CJ ENM, 미디어 호조 지속…목표가↑" close (0.39%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 351,500 전일대비 10,700 등락률 +3.14% 거래량 50,475 전일가 340,800 2021.06.29 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (2.58%) 등도 올랐다. 서상영 연구원은 “다만 코스닥 중소형 it 종목 중심으로 모바일월드콩그레스(MWC), 국제 슈퍼 컴퓨팅 컨퍼런스(ISC) 영향을 받아 강세를 보이고 있다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr