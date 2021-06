코스피 강보합 개장…3300선 유지중

코스닥도 '1000스닥' 이어가

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 강보합 개장한 뒤 등락을 오가고 있다. 다만 아직까지 3300선은 유지하는 모양새다.

28일 코스피는 전거래일보다 0.08%(2.62포인트) 오른 3305.46에 개장했다. 이후 장 초반 등락을 오가고 있지만 오전 9시21분 기준 3304.69을 기록하며 3300선을 유지하는 모양새다.

장 초반 유가증권시장에서는 개인 홀로 1432억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 436억원, 1026억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 의료정밀 업종의 상승폭이 1.27%로 가장 컸다. 이어 은행(0.93%), 증권(0.83%), 건설업(0.82%), 종이·목재(0.66%) 등의 순서였다. 기계(-0.60%), 유통업(-0.26%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목은 등락이 엇갈렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 2,122,630 전일가 154,500 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전' close 의 상승폭이 1.29%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 268,500 전일대비 3,000 등락률 +1.13% 거래량 162,870 전일가 265,500 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 "렉키로나 델타변이 방어 능력...동물실험서 입증 기대"성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 close (1.13%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 2,750,269 전일가 81,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자-한전, 데이터 기반 '홈 에너지 솔루션 개발' MOU 체결경영계, 정부에 "조속히 중대재해법 시행령 입법예고" 촉구외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close (0.37%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 691,000 전일대비 3,000 등락률 +0.44% 거래량 35,675 전일가 688,000 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 51살 삼성SDI, 전자산업 리더에서 에너지 기업으로 대전환"삼성뿐 아니라 현대차도 급식 몰아주기"… 국민청원 나선 MZ세대개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전' close (0.15%) 등의 순서였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 638,170 전일가 128,500 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 경영계, 정부에 "조속히 중대재해법 시행령 입법예고" 촉구“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다 close (-0.78%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 18,523 전일가 838,000 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고"저가 매수 기회"…다시 外人 몰리는 LG화학업황부진·유가상승에 시름 깊은 화학株 close (-0.72%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 90,100 전일대비 600 등락률 -0.66% 거래량 412,689 전일가 90,700 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막 close (-0.66%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,500 전일대비 2,500 등락률 -0.61% 거래량 186,613 전일가 410,000 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"CJ대한통운, 택배 '사회적 합의' 수혜주"이베이로 외형 확장한 이마트, 남은 과제는 외형 '성장'개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전' close (-0.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 853,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 8,240 전일가 849,000 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접 close (-0.47%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 1,000 등락률 -0.41% 거래량 127,106 전일가 243,000 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 경영계, 정부에 "조속히 중대재해법 시행령 입법예고" 촉구경사노위 위원장 "MZ세대 사무직노조 지지…공정성 요구 공감""삼성뿐 아니라 현대차도 급식 몰아주기"… 국민청원 나선 MZ세대 close (-0.41%) 등은 하락했다.

코스닥도 강보합 개장 후 '천스닥'을 이어가고 있다. 이날 전거래일 대비 0.13%(1.34포인트) 오른 1013.47로 출발했다. 이후 오전 9시21분 1016.25를 기록하며 상승폭을 소폭 확대하고 있다.

코스닥시장에서도 개인 홀로 825억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 577억원, 196억원어치를 팔아치웠다.

역시 상승 업종이 더 많았다. 제약의 상승폭이 1.28%로 가장 컸다. 이어 섬유·의류(0.91%), 유통(0.89%), 건설(0.79%) 등의 순서였다. 출판·매체복제(-0.45%), 일반전기전자(-0.40%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 86,900 전일대비 3,000 등락률 +3.58% 거래량 1,530,108 전일가 83,900 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고“두산중공업” 지금 들어가도 될까요?모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 의 상승폭이 4.77%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 157,100 전일대비 1,500 등락률 +0.96% 거래량 214,201 전일가 155,600 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접 close (1.16%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,100 전일대비 1,300 등락률 +1.13% 거래량 267,337 전일가 114,800 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (1.05%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 333,000 전일대비 8,000 등락률 +2.46% 거래량 3,605 전일가 325,000 2021.06.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박"기후 대응능력이 기업 경쟁력" 20년내 탄소 85% 감축코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (0.74%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,400 전일대비 200 등락률 +0.60% 거래량 191,825 전일가 33,200 2021.06.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 close (0.60%) 등의 순서였다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 208,500 전일대비 3,800 등락률 -1.79% 거래량 81,690 전일가 212,300 2021.06.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접 close (-2.40%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 61,700 전일대비 400 등락률 -0.64% 거래량 32,889 전일가 62,100 2021.06.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close (-0.97%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,800 전일대비 1,000 등락률 -1.79% 거래량 222,303 전일가 55,800 2021.06.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (-0.90%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 82,400 전일대비 800 등락률 -0.96% 거래량 46,763 전일가 83,200 2021.06.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close (-0.84%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 182,000 전일대비 2,500 등락률 -1.36% 거래량 37,667 전일가 184,500 2021.06.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"CJ ENM, 미디어 호조 지속…목표가↑"코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막CJ ENM, '티빙' 타고 고공행진 close (-0.76%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr