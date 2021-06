[아시아경제 조슬기나 기자]26일 제 969회 로또당첨번호 추첨 결과 1등 당첨번호는 3, 9, 10, 29, 40, 45 이다. 2등 보너스번호는 7이다.

