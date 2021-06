쿠팡 "직원들을 번호로 불렀다는 것은 허위주장"

일각의 주장 반박하는 입장문 발표

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 지난 24일 진보당의 기자회견에서 과거 근무한 직원들이 제기한 주장은 전혀 사실이 아니라고 반박했다.

26일 쿠팡은 "진보당은 몇 년 전에 각각 2일 또는 5일 동안 근무했던 이들을 내세워 쿠팡 물류센터에서 직원들을 이름이 아니라 번호로 부르고 있으며, 화장실을 다녀온 사람에게 시말서를 쓰게 했다는 등 허위 주장으로 쿠팡은 물론 쿠팡에서 일하는 직원들의 명예를 심각하게 훼손하고 있다"며 이 같이 밝혔다.

쿠팡은 "직원들을 부를 때 '○○○사원님'으로 호칭하고 있다"며 "과거 일부 일용직 근로자들이 익명성 보호 차원에서 자신의 이름 대신 연락처 뒷자리로 불러달라고 직접 제안해 한때 그렇게 시행한 적이 있었으나 그 이후 제도를 변경해 2019년 이후로는 직원들의 이름과 ○○○사원님이라는 호칭으로 부르고 있다"고 설명했다.

쿠팡은 기자회견에서 위와 같은 주장을 한 이들은 3년 전 마지막으로 근무를 했으며 당시 근무 기간도 이틀에 불과했다고 해명했다. 3년 전에 이틀 근무한 기억만으로 물류센터의 현재 근무환경을 매도하는 것은 신빙성 없는 주장이라는 얘기다.

또 쿠팡은 물류센터에서 화장실 사용 제한을 하지 않으며, 직원이 화장실에 다녀 왔다는 사실만으로 시말서나 사실확인서를 쓴 경우는 없다고 밝혔다. 쿠팡은 "쿠팡의 모든 물류센터, 모든 사업장에서 화장실 이용은 자유롭다. 화장실에 다녀왔다는 이유만으로 시말서나 사실확인서를 쓰게 한 경우는 한 건도 없다. 쿠팡은 노동부 근로감독을 통해 지금까지 화장실 사용 제한 등의 지적을 받은 적이 한번도 없다"고 설명했다.

쿠팡은 "진보당이 화재 직후 전원이 안전하게 대피한 사실을 무시한 채 안전교육을 받은 적이 없다는 일방적인 주장을 반복하고 있다"며 "또한 물을 마시러 가거나 화장실 가는 것에 제약이 있다는 사실무근의 주장도 내놓고 있다"고 했다.

쿠팡은 이어 "쿠팡은 매일 5만여명이 출근해 근무하는 소중한 일터"라며 "과거에 잠시 근무했던 소수의 왜곡된 주장으로 전체 5만여명 직원들의 명예를 훼손하지 말 것을 강력히 촉구한다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr