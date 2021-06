[아시아경제 성기호 기자] 우리금융지주의 자회사인 우리은행은 비대면으로 첫급여 우리적금을 최초 가입하는 고객을 대상으로 ‘없었는데요 있습니다! 월급 받으시는 분? 적금 가입하면 3000원 드림’ 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리은행 인터넷뱅킹 또는 우리WON뱅킹에서 첫급여 우리적금을 최초 가입한 고객 선착순 5000명에게 적금지원금 3000원을 증정한다.

첫급여 우리적금은 매월 100만원 이하로 자유롭게 적립 가능하며 복잡한 우대금리 조건 없이 급여이체 우대조건만 충족하면 최고 연 2.2%(기본금리 1.1%, 우대금리 1.1%포인트) 금리를 제공한다.

우리은행 관계자는 “첫급여 우리적금을 가입한 MZ세대 급여소득자들을 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 MZ세대를 위한 금융서비스와 이벤트를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

