‘불량 코인 금지’를 위한 법들..국회, 여정을 시작하다[불량코인의 늪]

[불량코인 피해자 316명 리포트-<3>]국회로 간 불량코인 방지법

사기 피해 방지에 초점...법안 논의 본격화

디지털자산발행인 평가기관 등

이용자보호법안 본격 추진

7월 정무위 법안소위서 심의

[아시아경제 구채은 기자, 공병선 기자] 아시아경제가 가상화폐 사기피해자들을 심층조사한 ‘불량코인 피해자 316명 리포트’를 보도한 직후 국회에서는 관련 법안 논의가 본격화되고 있다. 현재 발의된 더불어민주당의 가상자산업법 제정안(이용우안), 가상자산업권법(김병욱안), 가상자산거래법(양경숙안) 외에도 대안 입법들이 추진 중이다.

취재팀이 ‘불량코인 사기 피해 방지와 이용자 보호를 위한 입법 질의서’를 보낸 국회 정무위원회 법안심사1소위 11명의 위원 중 6명(김희곤·권은희·민형배·윤창현·이용우·홍성국)이 입법 대안을 제시했다. 정무위는 가상화폐, 가상자산 관련 법을 심의하는 정무위원회 법안소위다. 정무위는 내달 1일 전체회의를 열어 관련 법안을 상정하고 법안심사1소위에서 검토를 본격화할 예정이다.

민형배 더불어민주당 의원은 ‘불량코인 사기’를 막기 위해 ‘디지털자산업 육성과 이용자보호에 관한 법률’을 준비중이라고 했다. 이 법은 가상화폐를 ‘디지털 자산’으로 규정하고 규제 뿐만 아니라 산업의 진흥까지 총 망라했다. 특히 이용자보호를 위해 디지털자산업자의 기본적 의무사항을 규정해, 불량 코인 사기를 막도록 했다. 민 의원은 “‘디지털자산발행인’에 대해 객관적 기술확인과 평가가 가능하도록 기술평가기관을 설치하는 내용도 법안에 담았다”고 했다. 본지 316명 가상화폐 사기 피해자 설문 결과 17.1%에 달했던 허위공시 등의 사기 피해 유형을 막기 위한 취지다. 이와 함께 금융위원회, 과학기술정보통신부에 디지털자산업 육성과 디지털자산사업자 등록 지원 역할도 부여토록 할 계획이다.

비트소닉 등 불량코인의 ‘출금금지’ 이슈를 제기한 윤창현 국민의힘 의원은 "제도 정비는 공감하지만 글로벌 규제 동향과 시장 여건을 고려해 가상화폐에 대한 차분하고 꼼꼼한 규제가 필요하다"고 했다. 윤 의원은 본지 조사 결과 사기피해자 중 절반 이상인 54.7%가 가상화폐가 금융자산으로 정의돼 있지 않아 ‘투자자보호를 받지 못한다’는 사실을 ‘몰랐다’고 답한 것과 관련해 "법에서 금융자산의 공통점과 차별점에 대한 정확한 분석을 선행해줘야 하고, 코인 자체의 상장심사 등 선결과제를 잘 처리하는 것이 중요하다"고 언급했다. 국민의힘 가상자산특위 간사를 맡고 있는 윤 의원은 “업권법은 보다 신중하게 마련해 발의를 준비할 것"이라고 강조했다.

홍성국 더불어민주당 의원은 "중앙은행 디지털화폐(CBDC)가 조속히 도입될 필요가 있다"는 의견을 제시했다. CBDC는 블록체인 기술을 기반으로 중앙은행이 발행하는 ‘디지털 현금’이다. CBDC의 가치는 중앙은행이 보증한다. 따라서 비트코인 같은 민간 암호화폐처럼 가격이 오르락내리락하지 않고 일정한 가치를 유지할 수 있다. 홍 의원은 가상화폐 사기가 급증하는 것 관련해서 "법안이 속히 통과되고 조속한 제도 마련이 필요하며, 현재 발의된 이용우·김병욱·양경숙 의원안과 함께 조금 더 적극적인 규제와 시장 질서 확립에 대한 논의가 필요하다"고 밝혔다.

권은희 국민의당 의원은 거래소 정보공시 의무 등 투자자보호 조치를 강화한 ‘가상자산 거래 및 이용자 보호 등에 관한 법률안’ 발의를 준비 중이라고 했다. 이 법안에 따르면 검찰총장, 경찰청장, 국세청장 또는 금융감독원장은 불량코인 관련 범죄행위를 확인한 경우 금융위원장에 해당 거래 중지를 요청할 수 있다. 거래소가 거래업무의 보존기록을 5년간 보존하도록 하고 금융위와 금감원 요구에 따라 기록을 제출할 의무도 부여했다. 가상화폐 거래소에 대한 정보공시 의무를 명시하고, 거래소 영업방식, 재무와 경영현황 등도 공시토록 하는 내용도 담았다.

이외에 익명을 요구한 복수의 정무위 법안심사1소위원은 "가상화폐, 가상자산에 대한 정확한 산업정의를 하고 개별 법률에 불공정거래행위와 이용자 피해 구제 등에 관한 규제 조항을 동시에 정비할 필요가 있다"고 밝혔다. 또 다른 정무위원은 “한 법안에 ‘규제’와 ‘산업진흥’를 같이 넣으면 내용이 충돌할 수밖에 없다”며 “정무위 소관 법에 다 넣기보다는 ‘블록체인 산업 진흥’쪽은 산업통상자원중소벤처기업위원회(중소벤처기업부)나 과학기술정보방송통신위원회(과학기술정보통신부)로 넘겨서 균형을 시장 규제(브레이크)와 진흥(엑셀)이 서로 견제해 균형을 맞출 수 있도록 하는 것이 효율적”이라는 입장을 내놨다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr