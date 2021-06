크리오스, 수소시장 선점 나선다‥상장 주관사 계약 체결

[아시아경제 박소연 기자] 대창솔루션 대창솔루션 096350 | 코스닥 증권정보 현재가 670 전일대비 48 등락률 +7.72% 거래량 11,970,195 전일가 622 2021.06.25 09:53 장중(20분지연) 관련기사 대창솔루션 "조선 핵심 부품 MBS 수주량 전년 대비 약 3배 증가…하반기 턴어라운드 기대"글로벌 제약사 “백신 한국생산”! 바이오 황제株 뒤집힌다! 美 점유율 역대 최대! ‘현대-기아’ 대규모 납품! 최대 수혜주! close 자회사 크리오스가 코스닥 상장 절차에 돌입한다. 크리오스는 초저온탱크 전문 제조업체로 국내 LNG 위성기지 시장점유율 91%, 대형 LNG저장탱크 83%를 확보하고 있다.

크리오스는 25일 유진투자증권와 기업공개(IPO) 주관사 계약을 체결했다고 밝혔다.

이 회사는 ▲수소·LNG·암모니아 유통시설 ▲대형 초저온 액화가스 시설 ▲친환경 엔진 연료공급 장치 등 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있다. 현재 4개가 운영중인 민간 LNG 충전시설을 독점 공급하고 있다.

LNG분야 압도적 시장 점유율을 바탕으로 에코누리·이슬라벨라 등 최근 조선업계의 핵심 화두인 LNG추진선 연료장치 공급 실적을 갖고 있다.

김대성 크리오스 대표이사는 "최근 정부의 탄소 중립정책 및 청정수소 인증제와 청정수소발전의무화제도(CHPS) 도입 추진 등으로 유리한 환경이 조성되고 있다"며 "상장을 통해 수소시장을 선점할 계획"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr