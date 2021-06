라이카 카메라 코리아, 24일 '라이카 스토어 더현대 서울' 오픈

[아시아경제 구은모 기자] 라이카 카메라 코리아가 24일 서울 여의도에 ‘라이카 스토어 더현대 서울’을 오픈했다고 밝혔다.

이날 첫 선을 보인 라이카 스토어 더현대 서울에서는 카메라, 스포츠 옵틱스, 다양한 액세서리 등 라이카의 전 제품 포트폴리오와 브랜드를 살펴볼 수 있다. 라이카 카메라 코리아는 향후 이곳에서 다양한 전시도 기획해 선보일 계획이다. 기존 라이카 카메라와 협업을 진행한 작가 외에도 자신만의 색깔을 가진 포토그래퍼와의 작업을 통해 복합 문화공간으로 꾸며간다는 방침이다.

개장과 함께 진행되는 첫 전시는 하시시박 작가와 함께한다. 하시시박의 ‘캐쥬얼 피스(Casual Pieces)’ 시리즈의 일환인 이번 전시는 라이카 SL 시스템으로 촬영한 일상과 가족 등의 모습을 담았다. 라이카 스토어 더현대 서울을 방문하는 사람이라면 누구나 무료로 관람할 수 있다.

라이카 스토어 더현대 서울에 관한 자세한 정보는 라이카 카메라 공식 홈페이지와 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있다.

