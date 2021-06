농협은행, '사랑의 생명나눔 헌혈 캠페인' 진행

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 24일 임동순 HR·업무지원부문 부행장과 업무지원센터 직원들이 경복궁에서 '사랑의 생명나눔 헌혈 캠페인'을 실시했다고 밝혔다.

농협은행은 이날 헌혈 행사가 코로나19 장기화에 따른 혈액 수급난 해소와 생명나눔 실천을 위해 농협은행 업무지원센터 임직원들의 자발적인 참여로 이루어졌다고 밝혔다.

헌혈 행사에 참여한 임동순 부행장은 “혈액 수급난 해소에 조금이나마 도움이 되고자 기쁜 마음으로 헌혈 봉사에 동참했다”며, “농협은행은 앞으로도 생명 나눔과 이웃 사랑 실천을 통해 따뜻한 세상을 만들기 위해 노력하고, 농업인과 국민 모두가 함께하는 100년 농협을 만드는데 앞장서겠다”고 말했다.

〈사진설명〉24일 경복궁에서 헌혈 봉사에 참여한 임동순 부행장(첫줄 왼쪽에서 7번째)과 업무지원센터 직원들이 기념사진을 촬영하고 있다.

