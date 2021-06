코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박

[아시아경제 박지환 기자] 23일 코스피가 개인과 기관투자자들의 순매수에 힘업어 '3270선' 상승세로 마감했다. 미국 연방준비제도의 완화적 정책기조 재확인이 지수 상승에 영향을 미쳤다.

이날 코스피는 전거래일 대비 0.38% 오른 3276.19로 장을 마쳤다. 지수는 전거래일 대비 0.06% 오른 3265.73에 출발했다. 지난 16일 기록한 종가 기준 최고치인 3278.68에 2.49포인트 차이 근접했다.

미국 연방준비제도의 완화적 정책기조 재확인으로 간밤 뉴욕 증시의 다우 0.20%, 나스닥0.79%, S&P500 0.51% 등 주요 지수가 일제히 상승한 영향이 투자심리에 긍정적으로 작용했다. 22일(현지시각) 제롬 파월 미국 연준 의장은 "인플레이션이 시작될 가능성을 두려워해 금리를 선제적으로 인상하지는 않을 것"이라고 말했다.

투자자별로는 개인이 838억원 순매수하며 지수를 이끌었다. 반면 외국인과 기관은 각각 95억원 310억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 7,000 등락률 -0.83% 거래량 219,521 전일가 842,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가LG화학 신입사원 연수, 메타버스로 떠납니다 close (-0.83%)을 제외한 모든 종목이 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 13,379,166 전일가 80,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 “美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업 close (0.13%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 2,000 등락률 +1.64% 거래량 2,690,112 전일가 122,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 넥스틴, SK하이닉스와 32억 규모 장비 공급계약코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 close (1.64%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 10,500 등락률 +6.60% 거래량 8,988,115 전일가 159,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접[종목속으로]카카오에 역전당한 네이버, 반전 기회는?코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 close (6.60%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 423,500 전일대비 32,500 등락률 +8.31% 거래량 2,687,970 전일가 391,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접[종목속으로]카카오에 역전당한 네이버, 반전 기회는?코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 close (8.31%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 857,000 전일대비 11,000 등락률 +1.30% 거래량 124,361 전일가 846,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (1.30%) 등이 상승했다. 특히 네이버는 장중 9% 넘게 급등하면서 42만7000원을 기록했다. 카카오 역시 7% 가까이 급등해 17만원을 찍었다. 둘 다 사상 최고치 기록이다.

코스닥은 전날보다 0.48% 상승한 1016.46으로 장을 마감했다. 1015.64으로 강보합 출발 이후 상승폭을 조금씩 확대했다.

코스닥은 개인이 1782억원 순매도했다. 반면 외국인과 기관은 각각 948억원, 884억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,700 전일대비 900 등락률 -1.59% 거래량 881,088 전일가 56,600 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (-1.59%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,500 전일대비 200 등락률 -0.31% 거래량 155,114 전일가 64,700 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (-0.31%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,350 전일대비 350 등락률 -1.04% 거래량 864,377 전일가 33,700 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장 close (-1.04%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 320,400 전일대비 2,300 등락률 -0.71% 거래량 21,081 전일가 322,700 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 "기후 대응능력이 기업 경쟁력" 20년내 탄소 85% 감축코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (-0.71%) 등이 하락했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 123,600 전일대비 3,200 등락률 +2.66% 거래량 1,395,037 전일가 120,400 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close (2.66%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 170,500 전일대비 3,800 등락률 +2.28% 거래량 931,036 전일가 166,700 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (2.28%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 213,800 전일대비 4,800 등락률 +2.30% 거래량 255,910 전일가 209,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (2.30%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 84,800 전일대비 13,100 등락률 +18.27% 거래량 15,984,744 전일가 71,700 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close (18.27%) 등이 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr