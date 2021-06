진에어, 제주 수월봉 환경정화 봉사 앞장

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 21,200 전일대비 850 등락률 -3.85% 거래량 129,567 전일가 22,050 2021.06.23 09:46 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 전 노선 카드 할인 이벤트…최대 1만5000원 혜택진에어, 100억 규모 단기차입금 증가 결정진에어, 7월 국제선 관광비행 예매 오픈…운임 13만300원 close 는 제주도 수월봉 일대의 자연 환경을 지키기 위한 환경 정화 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.

이번 봉사활동은 진에어와 가톨릭관동대학교 국제성모병원의 사회 공헌 협약의 일환으로 진행됐다. 진에어와 가톨릭관동대학교 국제성모병원은 2018년 베트남 의료 봉사 의약품 수송을 시작으로 어린이 및 호스피스 병동 재능 기부 활동, 필리핀 클락 의료 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 매년 이어가고 있다.

진에어 객실승무원들과 가톨릭아동청소년재단 총 22명은 제주도 수월봉 일대의 쓰레기 및 폐기물을 수거했다. 이번 활동은 마스크 착용, 사회적 거리두기 등 정부 방역 수칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

진에어는 "지난해 코로나19 확산으로 인해 잠시 주춤했던 봉사활동을 다시 할 수 있어 기쁘다"며 "코로나19로 인해 어려움은 있지만 보다 많은 임직원들이 참여할 수 있는 봉사활동을 지속적으로 이어 나가겠다"고 설명했다.

제주 수월봉은 제주도 세계지질공원 대표 명소 중 한 곳으로 제주도 서남쪽 한경면 고산리에 위치한 작은 오름이다. 특히 매년 수많은 관광객들이 제주도 수월봉의 낙조와 화산재 지층을 보기 위해 발길이 이어지고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr