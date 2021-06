[아시아경제 지연진 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 스카이문스테크놀로지 스카이문스테크놀로지 033790 | 코스닥 증권정보 현재가 829 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 829 2021.06.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 결산시즌...코스닥 적자기업 비상[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일스카이문스테크놀로지, SKT와 10억 규모 공공 와이파이사업 계약 close 의 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부를 결정한다고 21일 공시했다.

앞서 거래소는 지난해 6월19일 기업심사위원회 심의를 거쳐 스카이문스테크놀로지에 1년의 개선 기간을 부여했고, 지난 19일 개선기간이 종료됐다.

이 회사는 개선기간 종료일로부터 15일(7월12일) 이내에 개선계획 이행내역서와 개선계획 이행 결과에 대한 해당 분야 전문가 확인서 등을 제출해야 하고, 거래소는 해당 서류를 제출받은 날로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최해 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr