상장주식 소유자 1456만명 시대

최다 보유자는 '강남 50·60대’

84.9%는 10종목 미만 보유

지난해 상장법인 주식 소유자가 전년 대비 2.3% 증가한 1456만명으로 집계됐다. 시장별로 가장 많이 담은 '국민주'는 유가증권시장(코스피)의 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 204,000 전일대비 10,100 등락률 +5.21% 거래량 10,709,331 전일가 193,900 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 '다시 불기둥 솟았다'…삼전 20만원·닉스 100만원 탈환[특징주] 전 종목 시세 보기 와 코스닥 시장의 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 195,800 전일대비 2,300 등락률 +1.19% 거래량 130,459 전일가 193,500 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 전 종목 시세 보기 인 것으로 나타났다.

미국 증시 반등에 힘입어 코스피 지수가 3거래일 연속 상승하며 5700선을 회복한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만 원과 100만 원을 돌파 했다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

18일 한국예탁결제원에 따르면 전체 소유자의 총 주식 수는 약 1174억주로 소유자 1인당 평균 약 8066주를 소유한 것으로 나타났다. 소유자수는 개인이 약 1442만명(99.1%)으로 압도적이나 소유자 1인당 평균 소유주식 수는 법이 약 77만주로 가장 많았다.

소유주식 수는 유가증권시장의 경우 법인 약 286억주(46.2%), 개인 216억주(35.0%), 외국인 116억주(18.8%)였다. 코스닥시장의 경우 개인 약 341억주(63.2%), 법인 167억주(30.9%), 외국인 32억주(5.9%) 순이었다. 코넥스 시장의 경우 개인 6억주(63.0%), 법인 3억주(35.0%), 외국인 0.19억주(2.0%)였다.

유가증권시장에선 삼성전자의 소유자 수가 약 461만명으로 가장 많았다. 이어 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 51,600 전일대비 300 등락률 +0.58% 거래량 508,696 전일가 51,300 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? '노란봉투법' 시행으로 잇단 교섭 요구…IT업계 전운 전 종목 시세 보기 (160만명), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,006,000 전일대비 36,000 등락률 +3.71% 거래량 1,319,523 전일가 970,000 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 SK하이닉스, AI가 견인하는 185조 영업이익 시대[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 (119만명)가 뒤를 이었다. 코스닥시장에선 에코프로비엠(51만명), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 152,400 전일대비 3,100 등락률 +2.08% 거래량 380,300 전일가 149,300 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (49만명), 세미파이브 세미파이브 close 증권정보 490470 KOSDAQ 현재가 27,850 전일대비 2,450 등락률 +9.65% 거래량 604,107 전일가 25,400 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 세미파이브, 한화비전 보안 카메라용 AI ASIC 반도체 '와이즈넷9' 양산 가속 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 최대 4배 자금을 연 4%대 금리로 [특징주]세미파이브, 코스닥 상장 첫날 50%대 강세 전 종목 시세 보기 (41만명) 순이었다.

외국인 주식소유비율은 유가증권시장의 경우 S-OIL(74.3%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 155,100 전일대비 4,400 등락률 +2.92% 거래량 469,005 전일가 150,700 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 KB금융, 금융보안 리스크 대응…'그룹 정보보호협의회' 개최 KB국민은행, '사장님 세금환급' 서비스…"소상공인 포용금융 실천" 전 종목 시세 보기 (72.2%), 하나금융지주 하나금융지주 close 증권정보 086790 KOSPI 현재가 114,600 전일대비 4,700 등락률 +4.28% 거래량 247,944 전일가 109,900 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 하나카드, 군장병 '나라사랑' 혜택강화…CU·PX 캐시백, 서울랜드 할인 '재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파 전 종목 시세 보기 (67.0%) 순으로 높았다. 코스닥시장에선 한국기업평가 한국기업평가 close 증권정보 034950 KOSDAQ 현재가 100,900 전일대비 500 등락률 +0.50% 거래량 616 전일가 100,400 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 첫 신용등급 A+ 받은 하이브 "확고한 시장지위" "5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은 전 종목 시세 보기 (81.0%), 피노 피노 close 증권정보 033790 KOSDAQ 현재가 4,995 전일대비 135 등락률 +2.78% 거래량 557,456 전일가 4,860 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 피노, 엘앤에프와 235억 규모 NCM 전구체 공급 계약 피노, 포스코퓨처엠·CNGR과 LFP 사업 협력 MOU 우회 전략 먹혔나…'中 CNGR' 한국법인, 1분기 매출 18배 껑충 전 종목 시세 보기 (79.8%), 오가닉티코스메틱 오가닉티코스메틱 close 증권정보 900300 KOSDAQ 현재가 127 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,401,969 전일가 127 2026.03.18 10:11 기준 관련기사 오가닉티코스메틱, 신규법인 설립 및 투자로 자회사 美상장 추진 계획 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승 오가닉티코스메틱, 135억 유상증자…"인도네시아 사업 확대 계획" 전 종목 시세 보기 (79.2%) 순으로 나타났다.

개인 연령별로는 50대가 333만명(23.1%), 194억주 (34.4%)로 가장 많았다. 성별로는 남성이 742만명(51.5%), 여성이 700만명(48.5%)이었고 소유주식 수는 남성이 406억주(72.0%), 여성이 158억주(28.0%)로 집계됐다.

개인·법인의 지역별 분포는 경기도가 385만명(26.6%), 서울 346만명(23.9%), 부산 87만명(6.0%) 순이었다. 인구수 대비 소유자 수 비율은 서울이 37.2%, 울산 33.1%, 세종특별자치시 30.6% 순으로 높았다.

소유주식 수는 서울이 509억주(49.9%), 경기 198억주(19.4%), 부산 42억주(4.1%) 순으로 나타났다. 소유자 수가 가장 적은 지역은 세종특별자치시 12만명(0.8%)이고, 소유주식 수가 가장 적은 지역은 제주특별자치도 4.6억주(0.5%)였다.

거주지·성별·연령대별 개인 소유자는 경기 수원시 거주 50대 여자가 4만7000명, 경기 용인시 거주 50대 여자 4만6000명, 경기 수원시 거주 50대 남자 4만4000명 순이었다. 소유주식 수는 서울 강남구 거주 50대 남자가 14억9000만주, 서울 강남구 거주 60대 남자 9억9000만주, 경기도 성남시 거주 60대 남자 6억8000만주 순으로 나타났다.

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주식 소유자 중 1종목을 소유한 소유자가 459만명(31.5%), 2종목 243만명(16.7%), 3종목 155만명(10.7%)이었다. 대부분의 소유자는 10종목 미만을 소유(84.9%)하고 있으며, 10종목 이상 소유자는 220만명(15.1%)이었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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