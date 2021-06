[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기환경에너지진흥원 초대 원장에 김현권 대통령직속농어업ㆍ농어촌특별위원회 내 탄소중립특별위원회 위원장이 내정됐다.

경기환경에너지진흥원은 에너지센터, 환경기술지원센터, 물산업지원센터 등 6개 기관을 통합해 다음 달 말 개원 예정인 경기도의 환경 및 에너지 전문 공공기관이다. 본원은 경기도 김포에 위치하게 된다.

김 내정자는 제20대 비례대표로 국회에 입성한 후 농림축산식품해양수산위원회, 예산결산특별위원회에서 활동했다.

김 내정자는 오는 28일 예정된 경기도의회 인사 청문회를 거쳐 최종 임명된다.

도 관계자는 "경기환경에너지진흥원이 도 환경개선과 환경서비스 질 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

