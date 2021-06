北 전원회의 폐회…김정은 "혁명 앞에 가로놓인 난국 반드시 헤칠 것"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 "혁명 앞에 가로놓인 난국을 반드시 헤칠 것"이라며 국내외 현안 해결 의지를 밝혔다.

조선중앙통신은 19일 "당 중앙위원회 전원회의가 6월 18일 폐회됐다"고 보도했다.

김 총비서는 "견인불발(堅忍不拔·굳게 참고 버티어 마음이 흔들리지 않음)의 투지로 혁명 앞에 가로놓인 현 난국을 반드시 헤칠 것"이라며 향후 그 어떤 엄혹한 시련이 막아 나서도 추호의 변심 없이 김일성·김정은의 혁명사상과 위업에 끝까지 충실하겠다고

김 총비서는 "벌써 지도기관 성원들의 사업과 생활에서 심중한 문제들이 발로되고 있다"며 간부들의 행태를 질타하기도 했다. 김 총비서는 "혁명의 전 세대들처럼 어떤 간고한 환경에서도 당 중앙의 결정을 철저히 접수하고 무조건 관철하는 진짜배기 혁명가가 돼야 한다"고 말했다.

이날 태형철 최고인민회의 상임위원회 부위원장이 정치국 위원으로, 우상철 중앙검찰소장이 정치국 후보위원으로 보선됐다. 지난 1월 당규약 개정으로 신설된 당 중앙위원회 제1비서 임명은 언급되지 않았다.

