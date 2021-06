與 종부세 오늘 결론…“표결도 준비”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당이 18일 1주택자 종합부동산세 과세 기준을 현행 공시가 9억원에서 상위 2%에 해당하는 11억원으로 변경하는 안을 두고 끝장 토론에 돌입했다. 1가구 1주택자에 대한 양도소득세 비과세 기준을 9억원에서 12억으로 상향하는 방안도 함께 논의된다.

윤호중 원내대표는 이날 오후 의원총회에서 “원내대표단에서는 표결을 위한 준비까지 다 해놓고 있다”며 “표결까지 갈 지 미리 판단할 수 없지만 꼭 표결로 가는 것이 능사라고는 생각하지 않는다”고 말했다.

윤 원내대표는 “토론을 통해서 소속 의원님들의 뜻이 하나로 모아질 수 있는 지점이 있다면 결론을 내릴 수도 있겠고 또는 범위를 정해 지도부에 위임할 수도 있다”며 “그러나 이자리에서 반드시 결론을 내려야 한다”고 강조했다.

국민의힘 새 지도부에 대해 의식한다는 언론 보도를 언급하며 “부러우면 지는 것이고 두려우면 죽는 것”이라며 “부럽지도 않고 두렵지도 않다. 야당의 바람이 불어온다면 저희는 잘 극복해나갈 수 있으리라고 생각한다”고 덧붙였다.

