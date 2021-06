파인디지털, 소리·움직임 감지 CCTV ‘파인뷰 K30 Pro’ 출시

AI 모션 트래킹·모션 및 소리 감지 등 첨단기술 탑재

[아시아경제 김희윤 기자] 파인디지털은 소리와 움직임을 포착해 실시간 알림으로 사고를 예방하는 인공지능 홈CCTV '파인뷰 K30 Pro'를 출시한다고 18일 밝혔다.

파인디지털에 따르면 파인뷰 K30 Pro는 인공지능(AI) 모션 트래킹 기능을 탑재해 기능을 향상시켰다. 물체의 움직임이 감지되면 자동으로 최대 355도까지 회전해 촬영을 이어가는 인공지능(AI) 모션 트래킹 기능을 탑재해 빠짐없이 녹화할 수 있다.

또한 움직임 또는 소리가 감지되면 제품과 연동된 스마트폰으로 알림을 전송하는 모션 감지, 소리 감지 기능도 지원해 실시간으로 상황을 파악할 수 있다.

현관문, 베란다, 창문 등 특정한 영역을 보다 주의 깊게 살펴보는 모션 감지 영역 설정도 지원한다. 인체 감지 기능도 새롭게 탑재돼 낯선 사람의 침입을 즉각적으로 감지할 수 있다. 아울러 조도가 낮은 야간이나 사각지대를 또렷한 화질로 기록하는 오토 나이트비전 IR 기능도 지원한다고 파인디지털 측은 설명했다.

파인뷰 K30 Pro는 한화손해보험과 협약을 맺고 구매 후 1년간 화재, 강도, 도난은 물론 해킹으로 인한 영상유출 피해에 대한 실손 보험까지 적용해 관련 피해 발생 시 최대 1억5700만원의 보상금을 지급한다.

이 밖에도 마이크로SD 카드에 저장된 영상을 지정된 기기에서만 확인할 수 있도록 하는 CAS기술 적용, 앱 비밀번호 설정, 사생활 보호 모드 등 보안을 위한 다양한 기능을 지원한다. 가격은 12만9000원이다.

