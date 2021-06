Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내

코스닥 1010선 넘어…외국인 매수세 거세

[아시아경제 공병선 기자] 국내 증시가 미국 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축 시사에 크게 흔들리지 않고 있다. 개인 매수세에 힘입은 코스피는 강보합세를 나타냈다.

18일 오전 11시13분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.11%(3.63포인트) 상승한 3268.59를 기록했다. 이날 오전 9시26분 3275.76까지 오르기도 했다.

국내 증시가 매파적 Fed에 큰 영향을 받지 않는 모양새다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “전날 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 조기 긴축을 언급했지만 외국인의 순매수가 유입되고 중국 심천 지수 강세로 인해 코스닥은 1000을 상회했다”며 “시장은 과거 2013년 긴축발작과 2015년 점진적 금리 인상 때처럼 매파적인 Fed의 발언에 영향을 받지 않았다”고 설명했다.

2013년 당시 벤 버냉키 전 Fed의장이 “노동시장의 개선을 목격하고 개선이 지속될 것이란 확신이 들면 앞으로 몇 차례 회의에서 자산매입 속도를 줄일 수 있다”고 말하자 달러와 국채수익률이 급상승했다. 2015년엔 현재 재무장관인 재닛 옐런이 Fed의장 재임 시절 금리 인상을 언급하면서 2008년 서브프라임 모기지 사태 이후 이어진 대규모 양적완화 기조에 마침표를 찍었다.

개인의 매수세가 강보합세로 이어졌다. 개인은 3589억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2610억원, 886억원을 순매도했다.

대부분 업종이 하락했다. 종이목재의 하락폭은 1.02%로 가장 컸다. 이어 운수창고(-0.97%), 은행(-0.96%), 철강금속(-0.86%), 보험(-0.84%) 등 순으로 떨어졌다. 섬유의복(2.40%), 의료정밀(0.77%), 비금속광물(0.71%), 운수장비(0.46%), 전기전자(0.09%) 등은 올랐다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 7,000 등락률 +4.73% 거래량 4,338,593 전일가 148,000 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?[특징주] 줌인터넷, 윤석열 공정경쟁 공약에 독과점 해소 수혜주 부각 강세 close 의 상승폭은 4.73%로 가장 컸다. 카카오는 이틀 연속 상승세를 타며 NAVER와의 격차를 벌리고 있다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 673,000 전일대비 23,000 등락률 +3.54% 거래량 289,000 전일가 650,000 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 외국계 '매도 리포트' 비웃는 2차 전지株…반등 '시동'코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가" close (3.69%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 399,000 전일대비 9,500 등락률 +2.44% 거래량 709,809 전일가 389,500 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?[특징주] 줌인터넷, 윤석열 공정경쟁 공약에 독과점 해소 수혜주 부각 강세코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어 close (2.57%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 1,300 등락률 +1.48% 거래량 1,138,024 전일가 87,600 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가" close (0.80%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 2,500 등락률 +0.93% 거래량 192,138 전일가 269,000 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 11조원 임상시험수탁시장…셀트리온 내년 첫발 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어셀트리온 '렉키로나', 베타 변이 대상 유효성 확인 close (0.37%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 347,285 전일가 236,500 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 인도 전략 모델 알카자르 출시코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합) close (0.21%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 18,611 전일가 833,000 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가"존림 삼바 대표 "진정한 엔드 투 엔드 솔루션 제공 기업으로 거듭나겠다" close (0.12%) 순으론 상승했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 12,000 등락률 -1.44% 거래량 133,241 전일가 835,000 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 외국계 '매도 리포트' 비웃는 2차 전지株…반등 '시동'코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합) close (-1.08%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 1,500 등락률 -1.19% 거래량 1,022,736 전일가 126,500 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가" close (-0.79%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 6,522,041 전일가 80,900 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 후속 株 또 갑니다!삼성전자, SDC 오프라인 개최 검토…일상 회복 움직임“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-0.25%) 순으로는 하락했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.98%(9.80포인트) 상승한 1013.52를 기록했다. 이날 11시12분 1013.67까지 오르기도 했다.

외국인의 매수세가 거세다. 외국인은 1416억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 1287억원, 35억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 강세를 나타냈다. 통신장비의 상승폭은 2.83%로 가장 컸다. 이어 운송장비·부품(2.50%), 종이·목재(1.54%), IT부품(1.49%), 일반전기전자(1.45%) 등 순으로 상승했다. 방송서비스(-0.63%), 통신방송서비스(-0.40%), 건설(-0.38%), 금융(-0.29%), 정보기기(-0.25%) 등은 하락했다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 올랐다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,500 전일대비 2,500 등락률 +7.35% 거래량 3,236,591 전일가 34,000 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어진양곤 에이치엘비 회장, 자사 지분 10만주 추가 취득… “책임경영 의지”개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합) close 의 상승폭은 8.68%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 77,900 전일대비 2,400 등락률 +3.18% 거래량 149,847 전일가 75,500 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (3.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,300 전일대비 4,800 등락률 +3.21% 거래량 237,505 전일가 149,500 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (2.68%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 208,600 전일대비 5,100 등락률 +2.51% 거래량 186,382 전일가 203,500 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합) close (2.56%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 332,000 전일대비 7,900 등락률 +2.44% 거래량 21,728 전일가 324,100 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 close (2.44%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,500 전일대비 1,200 등락률 +1.90% 거래량 307,576 전일가 63,300 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (1.74%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 65,400 전일대비 1,500 등락률 +2.35% 거래량 97,976 전일가 63,900 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (1.41%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 119,400 전일대비 1,200 등락률 +1.02% 거래량 313,200 전일가 118,200 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (0.85%)는 상승했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 364,577 전일가 55,900 2021.06.18 11:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (-0.54%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 176,400 전일대비 1,200 등락률 -0.68% 거래량 121,740 전일가 177,600 2021.06.18 11:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀 close (-0.51%)은 하락했다.

