정순균 강남구청장, 오세훈 서울시장에 “압구정·은마 재건축 조속 결단”

서울의료원 공공주택 부지 제외, 개포 구룡마을 도시개발 조속 추진 등 7건 건의

[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장이 17일 서울시청에서 오세훈 서울시장을 면담, 강남 압구정아파트와 은마아파트의 조속한 재건축 추진을 요청했다.

정 구청장은 또 지난해 8월 서울시가 발표한 ‘강남 서울의료원 부지 공공주택 3000가구 공급계획’에 대한 전면 철회를 요구, 원안인 GBC-영동대로복합개발과 연계된 ‘MICE산업 거점 개발’ 필요성을 강조했다.

압구정·은마아파트는 40년이 경과된 대규모 노후아파트로 정부의 부동산정책에 따라 재건축이 지연됐으나, 주민생활 불편 해소 및 주택공급확대를 위한 지구단위계획, 공동주택 35층 층고제한 완화 등이 시급한 상황이다.

정 구청장은 지난해 6월 중단된 개포 구룡마을 개발계획변경안과 관련해 “하반기 보상계획공고와 감정평가, 실시설계 등 후속 절차를 위해 이달 중 확정해야 한다”고 요청, ▲강남구 내 순차적 용도지역 변경(종상향) ▲강남구 신청사 부지(SETEC) 관련 협조 ▲수서 로봇거점지구 조성 지원 ▲대모산 공원정비사업 특별조정교부금 지원에 대한 협조 등을 당부했다.

정순균 구청장은 “은마·압구정 재건축사업은 주민들의 주거복지 해결을 위해서도 더 이상 늦출 수 없다”며 두 아파트의 재건축 추진을 강조, “오 시장이 공약으로 내건 재건축사업 추진에 속도를 내서 이들 지역 아파트 주민들의 숙원을 해결해 달라”고 요청했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr