혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주

코스닥 상승세 이어나가

[아시아경제 공병선 기자] 개인은 사들이고 외국인과 기관은 팔아치우는 가운데 코스피가 혼조세를 나타내고 있다. 셀트리온 관련 종목들은 10%대 상승폭과 함께 강세를 보이고 있다.

14일 오후 1시30분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.01%(0.45포인트) 상승한 3249.77을 기록했다. 이날 코스피는 상승 출발했지만 오전 9시22분 하락전환 되는 등 등락을 반복하고 있다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 3653억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 687억원, 2949억원을 순매도했다.

약세를 나타낸 업종이 다수다. 은행의 하락폭은 0.92%로 가장 크다. 이어 금융업(-0.88%), 증권(-0.83%), 철강금속(-0.64%), 운수장비(-0.62%) 등 순으로 하락했다. 종이목재(3.11%), 서비스업(2.12%), 의약품(1.66%), 전기가스업(1.51%), 비금속광물(1.21%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 13,000 등락률 +4.90% 거래량 1,178,646 전일가 265,500 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 "신풍제약" 이어 “셀트리온”도 적중! 후속株 또 갑니다.대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다백신 맞고 “트래블 버블”! 주가 이륙 준비! close 의 상승폭은 5.08%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 4,500 등락률 +3.32% 거래량 5,414,661 전일가 135,500 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 "신풍제약" 이어 “셀트리온”도 적중! 후속株 또 갑니다.달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내"시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다 close (4.06%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 387,000 전일대비 14,500 등락률 +3.89% 거래량 997,631 전일가 372,500 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내"시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close (4.03%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 849,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 40,534 전일가 845,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (0.47%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 639,000 전일대비 1,000 등락률 +0.16% 거래량 177,382 전일가 638,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (0.16%) 순으로 올랐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 23,000 등락률 -2.71% 거래량 173,999 전일가 850,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내"시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (-2.59%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 1,600 등락률 -1.78% 거래량 1,757,077 전일가 89,800 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (-1.78%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,000 등락률 -0.78% 거래량 1,411,285 전일가 128,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close (-0.78%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,700 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 7,616,551 전일가 81,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다반도체·LCD 부족 '나비효과'…삼성·LG, 프리미엄 TV 전략 확대달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내 close (-0.37%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 435,742 전일가 238,500 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 8조원 투자 점검, 정의선 회장 다시 미국행경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내 close (-0.21%)는 하락했다.

코스닥은 같은 시간 기준 전 거래일 대비 0.61%(6.05포인트) 상승한 997.18을 기록했다. 이날 오전 11시59분 998.85까지 오르기도 했다.

개인과 기관의 매수세가 거세다. 개인과 기관은 각각 264억원, 147억원을 사들였다. 외국인은 358억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 유통의 상승폭은 2.88%로 가장 컸다. 이어 제약(1.78%), 디지털콘텐츠(1.32%), 종이·목재(1.03%), 금속(0.95%) 등 순으로 올랐다. 방송서비스(-1.30%), 통신방송서비스(-0.84%), 건설(-0.59%), 기계·장비(-0.49%), 금융(-0.45%) 등은 하락했다.

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,900 전일대비 2,100 등락률 -1.25% 거래량 115,666 전일가 168,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close 을 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,700 전일대비 15,900 등락률 +11.46% 거래량 1,751,432 전일가 138,800 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내[특징주]셀트리온, 코로나19 치료제 임상3상서 효능 입증에 '강세' 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close 은 11.31%로 상승폭이 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 65,500 전일대비 3,100 등락률 +4.97% 거래량 1,787,999 전일가 62,400 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (4.97%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 122,900 전일대비 5,300 등락률 +4.51% 거래량 1,721,817 전일가 117,600 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내[특징주]셀트리온, 코로나19 치료제 임상3상서 효능 입증에 '강세' close (4.34%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,100 전일대비 2,200 등락률 +3.55% 거래량 268,389 전일가 61,900 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내"시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (3.88%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 77,400 전일대비 2,200 등락률 +2.93% 거래량 218,913 전일가 75,200 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (3.32%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,900 전일대비 1,300 등락률 +2.30% 거래량 944,279 전일가 56,600 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내"시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다 close (2.30%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,550 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 564,414 전일가 33,450 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑ close (0.75%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 317,500 전일대비 1,500 등락률 +0.47% 거래량 7,838 전일가 316,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close (0.47%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 189,800 전일대비 600 등락률 +0.32% 거래량 109,966 전일가 189,200 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (0.26%) 순으로 상승했다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,900 전일대비 2,100 등락률 -1.25% 거래량 115,666 전일가 168,000 2021.06.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close 은 1.90% 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr