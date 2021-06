과기정통부, 홈앤쇼핑 5년 재승인 결정

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 TV홈쇼핑 '홈앤쇼핑'에 대해 5년 재승인하기로 결졍했다고 11일 발표했다.

과기정통부는 재승인 심사위원회를 구성해 지난 8일부터 이날까지 비공개로 심사를 진행했다. 위원회는 심사의 전문성과 공정성 확보를 위해 방송, 법률, 경제·경영, 기술, 회계, 시청자·소비자 6개 분야 외부 전문가로 구성했다.

심사 결과 홈앤쇼핑은 1000점 만점에 725.77점을 획득했다. 과락적용 항목인 '공정거래 관행 정착·중소기업 활성화 기여 실적 및 계획의 우수성'에서 기준 점수 이상을 획득(배점 270점 중 50% 이상인 212.61점)해 재승인 기준(총 1000점 만점 중 650점 이상 획득)을 충족했다.

심사위원들은 중소기업 판로 지원, 중소 납품업체 보호·지원 등 ‘중소기업 전용 홈쇼핑’으로서의 홈앤쇼핑 설립 목적과 관련된 사항들을 중점으로 심사했다. 재승인 조건으로는 홈앤쇼핑에 대해 중소기업 전용 홈쇼핑으로서의 차별화 전략 마련, 우수 상품 적극 발굴 등을 통한 중소기업 지원 확대 등을 제시했다.

과기정통부는 심사위원회가 제안한 내용을 포함하여 중소기업 판로 지원 등 정책방향, 홈쇼핑사의 공적 기능 등을 종합적으로 고려하여 재승인 조건을 확정할 예정이다. 이달 중 재승인 조건을 부과한 승인장을 교부하고, 승인조건이 성실히 준수되도록 정기적으로 이행점검을 실시할 계획이다.

