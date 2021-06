[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 택배 기사로 위장해 서울 강남의 한 아파트에 침입한 뒤 금품을 빼앗은 일당을 쫓고 있다.

서울 수서경찰서는 특수강도 혐의로 남성 3명을 추적하고 있다고 10일 밝혔다.

이들은 전날 오후 3시 30분께 강남구 개포동의 한 고층 아파트에서 '반품할 택배를 가지러 왔다'며 집에 들어가 주인을 흉기로 위협해 휴대전화와 금품을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.

신고를 접수한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하며 3명의 소재를 파악하고 있다.

