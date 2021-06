"정수기도 언택트"…청호 언택트 얼음정수기 출시

사용자 손 움직임 센서 감지로 터치 없이 사용

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 터치 없이 취수 및 얼음 토출이 가능한 언택트 정수기를 출시했다고 10일 밝혔다. 청호나이스가 이번에 선보인 언택트 얼음정수기는 싱크대 위에 올라가는 카운터탑형 제품 '청호 언택트 얼음정수기 세니타'와 스탠드형 제품 '청호 언택트 얼음정수기 550' 두 제품이다.

터치 없는 언택트 사용은 적외선 거리감지 센서를 통해 작동한다. 선택 센서와 취수 센서로 구분돼 먼저 선택 센서에 손을 가까이 가져가면 정수, 냉수, 온수, 얼음을 순차적으로 인식한다. 이후 취수 센서에 손을 가까이 대면 정수, 냉수, 온수, 얼음 중 사용자가 원하는 기능이 작동된다. 선택 센서가 사용자가 원하는 것을 인지하는 역할을 한다면 취수 센서는 물 또는 얼음이 나오는 버튼 역할을 한다.

이번 제품은 살균 기능 작동 시 내장된 전극 살균기에서 생성된 살균수가 유로 및 얼음을 생성하는 제빙노즐과 저수조를 살균, 물과 얼음 모두의 위생을 강화한 것도 장점이다. 역삼투압 방식의 정수기로 핵심이 되는 필터는 0.0001마이크로미터 기공 사이즈의 초정밀 분리막을 적용해 중금속, 박테리아, 유기화학물질, 불소, 질산성 질소 등 유해 이온성 물질까지 제거할 수 있다.

또 ACS(Auto Cleaning System) 스마트 세정 기능은 고여있지 않은 깨끗한 물을 사용자에게 제공한다. 사용빈도가 낮은 시간대를 사용자가 설정한 후 해당 시간이 되면 매일 저수조 내부를 자동으로 비우고 깨끗하게 정수된 신선한 물로 새로 채운다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr