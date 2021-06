현대·LG이어 롯데에도 밀린 삼성그룹株

[아시아경제 이민지 기자] 국내 재계 1위 기업인 삼성그룹의 수익률이 현대, LG그룹펀드에 이어 롯데그룹의 주식을 담은 액티브펀드에도 밀린 것으로 나타났다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 ‘하나UBS롯데그룹주증권투자신탁’의 연초 이후 수익률은 19.47%를 기록해 같은 기간 삼성그룹주(3.7%) 성과를 크게 웃돈 것으로 집계됐다. 운용설정액은 51억원으로 주요 투자 종목은 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 24,146 전일가 159,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 롯데칠성, '밀키스 우유식빵맛' 출시 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도[클릭 e종목]"롯데칠성, 턴어라운드 지속…목표가↑" close (11%), 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 122,224 전일가 122,000 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 몸값 '5兆' 이베이코리아 인수, 승자의 저주 되나?[속보] 이베이코리아 인수, 롯데-신세계 2파전 … SKT·MBK는 불참몸값 5兆 부른 이베이코리아 … 'SKT 불참' 막판 인수전 새 변수 close (10.5%), 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 66,500 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 64,453 전일가 66,400 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 롯데정밀화학, 2020 지속가능경영보고서 발간롯데정밀, 1Q 영업익 355억…전년比 30.4% ↓롯데정밀화학, 1Q 영업익 494억원…전년比 30% 감소 close (10.5%), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 275,000 전일대비 6,500 등락률 -2.31% 거래량 233,810 전일가 281,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 김정기 작가와 손 잡고 친환경 제품 출시황진구 롯데케미칼 대표, 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 '동참'롯데케미칼·SK, 수소사업 손잡았다 close (10.4%), 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 850 등락률 +2.02% 거래량 373,093 전일가 42,050 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도[클릭 e종목] “롯데지주, 1분기 실적 기대 못 미쳐”거래소, 상반기 유가증권시장 온라인 IR 개최 close (9.9%), 롯데하이마트(9.8%), 롯데제과(9.4%), 롯데푸드 롯데푸드 002270 | 코스피 증권정보 현재가 458,000 전일대비 5,000 등락률 +1.10% 거래량 1,909 전일가 453,000 2021.06.08 12:30 장중(20분지연) 관련기사 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도롯데푸드, 롯데네슬라코리아 지분 현물출자로 취득[클릭 e종목] “롯데지주, 1분기 실적 기대 못 미쳐” close (9.3%) 등이다. 코로나19 영향으로 지난 1년간 식품·유통업을 기반으로 하는 롯데그룹 펀드의 수익률은 29%로 같은 기간 삼성그룹펀드의 평균 수익률인 36.62%보다도 낮았지만 올해 들어 주요 투자 종목들이 오름세를 보이자 상황이 뒤바뀐 것으로 나타났다.

코로나19 이후 야외 활동 재개에 따른 유통 업황 개선과 주요 식품업체들의 가동률 확대, 시장점유율 회복이 높은 수익률로 이어졌다. 특히 유통업인 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 122,265 전일가 122,000 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 몸값 '5兆' 이베이코리아 인수, 승자의 저주 되나?[속보] 이베이코리아 인수, 롯데-신세계 2파전 … SKT·MBK는 불참몸값 5兆 부른 이베이코리아 … 'SKT 불참' 막판 인수전 새 변수 close 은 보복 소비 확대에 따라 백화점을 중심으로 실적 개선이 가시화되고 있어 추가 상승도 기대된다. 1분기 기준 백화점의 기존점 신장률은 18%를, 지난 4월엔 20%를 기록하며 고성장세를 이어가고 있다. 면세점도 따이공(중국 보따리상)을 중심으로 한 리셀링 수요가 높아지고 있다. 백신접종을 통한 국가간 자유로운 이동이 가능하게 되면 수익성은 가파른 상승세를 보일 것으로 예측된다. 식품업종에선 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 24,146 전일가 159,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 롯데칠성, '밀키스 우유식빵맛' 출시 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도[클릭 e종목]"롯데칠성, 턴어라운드 지속…목표가↑" close , 롯데제과 등을 중심으로 양호한 실적을 내놓을 것으로 보인다. 김정섭 신영증권 연구원은 "코로나19 이후 CJ 제일제당, 풀무원 풀무원 017810 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 250 등락률 -1.13% 거래량 144,929 전일가 22,150 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 구내식당 개방했더니…中企 입찰 '0'· 풀무원 '과점'[클릭 e종목]"풀무원, 1분기 큰 폭의 실적 개선 기대"풀무원, 주총 온라인 생중계…"수익성 기반 성장을 달성" close 등 대다수 음식료 기업들이 반사 수혜를 누렸지만, 반일 불매운동, 가동률 저하 우려가 더 크게 반영되며 롯데 식품사들은 랠리에서 소외됐다"며 "올해는 전년 기저효과로 롯데 식품사들의 실적 개선세가 주가에 빠르게 반영될 것"이라고 말했다.

그룹주 중 올들어 가장 높은 성과를 보인 곳은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 609,428 전일가 241,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 빅딜! “반도체” 국산화 쾌거!현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 인지컨트롤스, 601억원 규모 전기차 배터리 승온히터 공급 계약 체결 close 그룹이다. ‘미래에셋TIGER 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 609,428 전일가 241,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 빅딜! “반도체” 국산화 쾌거!현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 인지컨트롤스, 601억원 규모 전기차 배터리 승온히터 공급 계약 체결 close 그룹상장지수펀드(ETF)’는 연초 이후 30%에 육박하는 수익률을 올렸는데 1년 기준으로 보면 95%의 성과를 기록했다. 기아차(24%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 609,428 전일가 241,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 빅딜! “반도체” 국산화 쾌거!현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 인지컨트롤스, 601억원 규모 전기차 배터리 승온히터 공급 계약 체결 close (23%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 3,500 등락률 +1.23% 거래량 263,283 전일가 285,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 현대모비스, '효율성 향상' 위해 AI 기술 활성화…적용 사례 40개 넘겨외국인, 7주만에 '사자' 전환…모처럼 반도체 순매수 close (16%) 등 자동차 관련 업체들을 절반 이상 편입한 것이 주효했다. 증권가에선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 609,428 전일가 241,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 빅딜! “반도체” 국산화 쾌거!현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 인지컨트롤스, 601억원 규모 전기차 배터리 승온히터 공급 계약 체결 close 그룹이 지난달 미국 시장에서 점유율이 두 자릿수대에 진입하면서 중장기적으로 주가가 재평가될 수 있다는 기대감을 키우고 있다. LG그룹 중 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 1,000 등락률 -0.65% 거래량 328,948 전일가 155,000 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 LG전자-獨아우디 공동 마케팅 '차 사면 에어컨 최대 15% 할인'"집안 전체를 바꾼다"…삼성·LG, '맞춤형 가전' 해외서 한판LG전자, 눈 편안한 올레드 TV로 비대면 교육 수요 공략 close (19%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 5,000 등락률 -0.61% 거래량 100,098 전일가 814,000 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 LG에너지솔루션, 업계 최초 '4원계 양극재' 선보인다LG에너지솔루션, 호주 니켈·코발트 제련 기업 지분 7.5% 인수코스피, '3250선' 회복...종가 최고치 기록 넘을까 close (17%), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,500 전일대비 200 등락률 -0.84% 거래량 1,780,378 전일가 23,700 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 "전기전자 업종 2Q 실적, 예상보다 좋다"반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞LG디스플레이 "혁신 OLED 디자인 발굴"…공모전 수상작 발표 close (16%)에 투자하는 ‘미래에셋TIGERLG그룹ETF’은 연초이후 14%대의 양호한 수익률을 기록했다.

같은 기간 삼성그룹펀드 중에선 ‘한국투자삼성그룹리딩플러스증권투자신탁’이 12%로 그나마 성과가 가장 좋았다. 최근 발행된 운용보고서를 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 8,720,409 전일가 81,900 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 빅딜! “반도체” 국산화 쾌거!“삼성전자” 주가 상승의 이유! ‘이것’ 자체가 다르다.주식거래엔 막힌 '소수점거래' close (24.83%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 617,000 전일대비 5,000 등락률 -0.80% 거래량 76,861 전일가 622,000 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, '인터배터리' 전시회서 미래 배터리 기술 선봬코스피, '3250선' 회복...종가 최고치 기록 넘을까코스피, 외국인 매도세 뚜렷 '3240선' 등락...코스닥은 약세 close (4.56%), 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 24,550 전일대비 500 등락률 -2.00% 거래량 191,182 전일가 25,050 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 "제일기획, 밸류에이션 저평가 매력 부각...목표가 ↑"제일기획, 1분기 영업이익 410억원…전년比 34.2% 증가(종합)제일기획, 1분기 영업이익 410억원…전년比 34.2% 증가 close (3.62%), 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 1,500 등락률 -0.80% 거래량 76,167 전일가 188,500 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 아이티센, 한은 CBDC 사업자 삼성SDS 유력에 공동개발 이력 부각삼성家, 가족 화합으로 주식 상속 마무리…홍라희 여사가 '구심점'국민연금, 2분기 '신상' 뭘 담았나 close (3.21%), 삼성물산(2.32%) 등의 그룹 주식을 담아냈다. 비중이 큰 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 8,720,409 전일가 81,900 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간의 빅딜! “반도체” 국산화 쾌거!“삼성전자” 주가 상승의 이유! ‘이것’ 자체가 다르다.주식거래엔 막힌 '소수점거래' close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 617,000 전일대비 5,000 등락률 -0.80% 거래량 76,861 전일가 622,000 2021.06.08 12:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, '인터배터리' 전시회서 미래 배터리 기술 선봬코스피, '3250선' 회복...종가 최고치 기록 넘을까코스피, 외국인 매도세 뚜렷 '3240선' 등락...코스닥은 약세 close 등의 연초 이후 주가 상승률이 1%대의 등락을 보이면서 다른 그룹주 펀드보다는 수익률이 부진했다. 같은 기간 다른 삼성그룹주펀드 수익률도 한 자릿수 대에 불과했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr