[아시아경제 이관주 기자] 아프리카 서부 부르키나파소에서 무장 괴한들의 공격으로 100명이 사망했다고 AFP통신 등 주요 외신들이 5일(현지시간) 보도했다.

부르키나파소 정부는 전날 밤 무장세력이 북동부 야그하주 솔한 마을을 공격해 시장과 주택 다수가 불에 탔다고 밝혔다. 이 과정에서 민간인 100명이 숨진 것으로 잠정 집계됐다.

야그하주는 수도 와가두구에서 북동쪽으로 약 250㎞ 떨어진 곳으로 니제르와 국경을 맞댄 지역이다. 정부는 사흘간을 애도 기간으로 선포했다.

부르키나파소를 비롯한 사하라 사막 주변 사헬 지대에는 최근 테러단체 알카에다·이슬람국가(IS) 등과 연계한 지하디스트(이슬람 성전주의자)들의 공격이 빈발하고 있다. 부르키나파소에서만 수천명이 사망하고 114만명 이상이 삶의 터전을 잃은 것으로 전해졌다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr