김정은, 한 달만에 공개활동…정치국 회의 열고 '3차 전원회의' 소집

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 약 한 달만에 공개활동에 나섰다.

조선중앙통신은 "당 중앙위원회 제8기 제1차 정치국 회의가 4일 당 중앙위원회 본부청사에서 진행됐다"며 "김정은 동지께서 회의를 사회하셨다"고 5일 보도했다.

김 총비서의 공개활동 보도가 나온 것은 지난달 7일 군인가족 예술소조원과 기념촬영을 한 소식이 관영매체를 통해 보도된 이후 28일만이다.

북한은 이날 회의에서 이달 상순 당 중앙위원회 제8기 3차 전원회의를 소집키로 했다. 김 총비서는 "국가 사업의 순조로운 발전은 많은 도전과 제약을 받고 있다"면서도 "전당과 전민의 사상적 열의와 자력갱생의 투쟁 기풍에 의해 계획한 많은 사업들이 전망성 있게 촉진되고 있다"고 평가했다.

이어 "지금 시점에서 당 중앙위원회 전원회의를 소집하고 상반년도 국가사업 전반 실태를 정확히 총화, 편향적인 문제들을 제때에 바로잡기 위한 추가적인 대책을 강구하는 것이 필요하다"고 말했다.

전원회의가 열리는 것은 지난 2월 8~11일까지 진행된 2차 전원회의 이후 약 4개월만이다. 2차 전원회의에서 김 총비서는 내각이 수립한 경제계획 수립 과정의 문제점을 조목조목 지적하고 당 경제부장을 1달 만에 교체하는 등 경제에 방점을 뒀다.

이번 3차 전원회의는 수립된 경제계획이 제대로 실현되었는지 등 경제계획의 성과와 문제점 등을 분석하고 개선점을 찾는 자리가 될 것으로 보인다.

