[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일

◆ 한미글로벌=계열사 문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사에 1085억원 규모 채무보증 결정

◆ 한국금융지주=계열사 한국투자파트너스에 운영자금 350억원 대여 결정

◆하이트론씨스템즈=미국 매트릭스 네트워크사(社)와 97억원 규모 CCTV 카메라 및 NVR 저장장치 공급 계약

◆ 효성중공업=울산 중구 번영로 센트리지 아파트 수분양자 대상 782억원 규모 채무보증 결정

◆ 진흥기업=울산 중구 B-05구역 주택재개발정비사업 일반분양 계약자 대상 782억원 규모 채무보증 결정

◆ 에넥스=자본효율성 제고 위해 135억원 상당 자사 보통주 400만주 처분 결정

