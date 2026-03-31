진흥기업 진흥기업 close 증권정보 002780 KOSPI 현재가 938 전일대비 1 등락률 +0.11% 거래량 1,864,780 전일가 937 2026.03.31 14:34 기준 관련기사 [클릭 e종목]"진흥기업, 모회사 효성중공업 변압기 증설 담당…AI인프라 수혜 기대" [클릭 e종목]"효성중공업, 과도한 저평가…목표주가↑" 진흥기업, 국토부 상호협력평가 3년 연속 최우수 기업 전 종목 시세 보기 은 서울시 성북구의 대광빌라 가로주택정비사업 시공사에 선정됐다고 31일 공시했다.

공사 예정 금액은 544억원이다. 이는 최근 매출액 대비 7.49% 규모다. 공사기간은 실 착공일로부터 32개월이 되는 달의 마지말 날 까지다.

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이 공사는 서울시 성북구에 아파트 145세대 및 부대복리시설을 건설하는 공사다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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