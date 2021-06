신한카드, 아모레퍼시픽 PLCC 출시…"최대 15% 뷰티포인트 적립"

화장품 업계 1위 아모레퍼시픽과 '뷰티포인트' 통합 멤버십 PLCC 출시

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 화장품 업계 1위 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 280,500 전일대비 4,500 등락률 -1.58% 거래량 173,066 전일가 285,000 2021.06.03 14:28 장중(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽의 뚝심, 중국서 먼저 터졌다서경배과학재단, 아모레퍼시픽그룹 종류주식 4099주 장내매도[클릭 e종목] "아모레퍼시픽, 중작기적 실적 성장 초입" close 과 손잡고 뷰티 상업자 표시 신용카드(PLCC) 시장 공략에 나선다.

신한카드는 아모레퍼시픽과 함께 전용 PLCC인 '아모레퍼시픽 신한카드'를 출시했다고 3일 밝혔다.

아모레 카드는 아모레퍼시픽의 화장품, 생활용품, 건강식품의 모든 브랜드를 이용하는 고객들에게 제공되는 통합 멤버십 서비스인 '뷰티포인트'를 카드 이용에 따라 적립해준다. 뷰티포인트란 아모레퍼시픽의 화장품, 생활용품, 건강식품의 모든 브랜드와 이니스프리, 에뛰드, 에스쁘아의 고객들에게 제공되는 통합 멤버십 서비스를 말한다.

이 카드는 방문판매, 오프라인 매장 및 온라인몰 등 아모레퍼시픽 가맹점에서 이용하는 금액의 15%를 뷰티포인트로 적립해준다. 기본 카드혜택 12%에 2026년 4월 4일까지 진행되는 3% 추가 적립 이벤트를 통해 총 15% 적립이 가능하다.

또 아모레퍼시픽이 아닌 다른 가맹점에서도 5% 뷰티포인트 적립이 가능하다. 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 할인점을 비롯해 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점 등 3대 백화점, 면세점, 학원, 커피전문점, 주유소(충전소 포함) 업종이 대상이다.

아모레 카드는 뷰티 상품의 특징을 담아 스킨의 부드러움, 베이스메이크업의 톤차트, 쉐도우의 상큼한 컬러감, 아모레퍼시픽의 70년대 메이크업 캠페인인 '오마이러브'의 사랑스러운 패턴까지 총 4가지 디자인으로 제작됐으며, 이 중 1가지 디자인을 선택할 수 있다.

양사는 카드 출시를 기념한 이벤트도 준비했다. 7월 31일까지 아모레퍼시픽에서 이 카드로 5만원 이상 결제시 2만원을 캐시백 해준다. 동시에 아모레퍼시픽에 5만원 이상을 결제하는 고객에게는 2만 뷰티포인트를, 10만원 이상을 결제하는 고객에게는 4만 뷰티포인트를 적립해준다.

이 카드의 연회비는 국내전용 1만7000원, 해외브랜드(비자) 2만원이다.

신한카드 관계자는 "유튜브 뷰티 콘텐츠와 뷰티 크리에이터 등을 통해 MZ세대를 중심으로 소비 시장이 빠르게 재편되는 상황에 주목해 화장품 업계 1위인 아모레퍼시픽과 전용 PLCC를 준비했다"며 "향후 데이터에 기반한 고객 분석을 통한 맞춤형 서비스를 제공해 아모레 카드를 명실상부한 국내 최고의 뷰티 PLCC로 키워나갈 예정"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr