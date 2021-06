“AI 반도체 협력 강화” 과기정통부, 수요·공급기업과 업무협약 체결

임혜숙 과기정통부 장관, AI 반도체 현장 방문

인공지능 반도체 수요(데이터센터)·공급기업(팹리스) 간 업무협약 체결

임 장관 “디지털뉴딜 핵심 기반(인프라)인 AI 반도체 전방위 지원”

[아시아경제 구은모 기자] 미래 반도체 산업의 신성장동력인 인공지능(AI) 반도체를 둘러싸고 국가 간 경쟁이 심화되는 가운데 국내 AI 반도체 수요·공급기업이 클라우드 데이터센터 내 국산 반도체의 실증·적용을 적극 검토하고, 수요 맞춤형 반도체를 개발하는 등 협력을 강화하기로 했다.

과학기술정보통신부는 1일 임혜숙 장관이 디지털 뉴딜의 핵심 인프라인 인공지능(AI) 반도체 관련 현장소통을 위해 경기도 판교에 있는 NHN 본사를 방문했다고 밝혔다. AI반도체는 학습·추론 등 인공지능 서비스 구현에 필요한 대규모 연산을 높은 성능, 높은 전력효율로 실행하는 시스템반도체다.

이날 현장방문은 미래 반도체 산업의 새로운 성장동력인 AI 반도체 관련 현장의 목소리를 듣고 산업 경쟁력 강화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이번 방문지인 NHN은 AI 반도체의 대표적인 수요시장인 클라우드 데이터센터 기업으로 올해부터 SK텔레콤에서 개발한 AI 반도체(사피온)에 대한 기술실증을 진행할 계획이다.

이날 과기정통부는 서버용 AI 반도체 수요기업인 클라우드 데이터센터 기업과 공급기업인 팹리스 기업과 함께 상호협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 서버용 AI 반도체 시장은 지난해 기준 세계시장규모가 35억2000만달러(약 3조9000억원)로 2030년에는 10배 수준인 346억7000만달러(약 38조8000억원)로 성장할 것으로 전망된다. 국내서도 지난해부터 팹리스 스타트업 등이 세계적 수준의 AI 반도체를 개발하고 있으며, 대규모의 데이터 처리가 필요한 클라우드 데이터센터 기업도 높은 성능과 전력효율을 가진 AI 반도체에 대한 수요가 커지고 있다.

하지만 그동안 수요기업과 공급기업 간 협력의 장이 마련되지 않아 팹리스 기업은 서버용 반도체에 대한 정확한 기술수요 파악과 초기시장 창출에 필수적인 실증사례 확보에 어려움이 있었고, 클라우드 데이터센터 기업은 국산 반도체의 성능 등에 대한 정보가 부족해 고가의 외산 반도체에 의존하고 있다.

이번 협약을 통해 △클라우드 데이터센터 내 국산 반도체 실증·적용 적극 검토 △수요 맞춤형 반도체 개발 협력 △광주 AI 집적단지 내 반도체 테스트베드 구축 등을 긴밀히 협력하기로 했다. 과기정통부는 앞으로 수요연계형 AI 반도체 실증 지원사업 등을 통해 수요·공급기업 간 협력 생태계를 강화해 나갈 계획이다.

이어 AI 반도체 산업 발전을 이끌 차세대 설계인재를 발굴하기 위해 열린 ‘2020 인공지능 반도체 설계 경진대회’의 시상식이 열렸다. 이번 대회는 ‘코로나19 확산방지를 위한 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 영상 내 마스크 미착용자 탐지용 AI 반도체 설계’를 주제로 총 42개팀이 참여해 지난해 11월부터 지난 4월까지 5개월 동안 진행됐다.

예선에선 설계 계획서를 평가해 20개팀을 선발했으며, 본선에서는 결과물에 대한 정량적 성능 검증과 발표경연 결과를 종합평가해 우수 10개팀을 최종 선정했다. 대상은 제공된 설계환경의 처리속도(프레임당 약 30분)보다 약 2만6671배 빠른 성능(프레임당 67.3ms)의 AI 반도체를 개발한 ’AI적 거리두기‘ 팀(서울대 전기정보공학부)이 차지했다.

마지막으로 AI 반도체 산·학·연 전문가, 클라우드 데이터센터 기업, 경진대회 수상자들이 참석한 현장 간담회도 개최했다. 먼저 공급기업인 퓨리오사AI의 AI 반도체 기술개발 현황과 향후계획, 수요기업인 NHN의 AI 반도체(SKT ‘사피온’) 실증·적용 방안에 대한 발표가 있었다. 이어 AI 반도체 기술개발, 수요기업과 공급기업 간 협력방안, 인력양성 등 3가지 주제를 중심으로 현장의 애로사항과 국내 AI 반도체 산업 발전방안을 논의했다.

임혜숙 장관은 “최근 반도체 공급난이 심화되고 반도체를 둘러싼 국가 간의 기술패권 경쟁이 확대되는 엄중한 시기에 우리 반도체 산업의 경쟁력을 강화하기 위해서는 민·관이 긴밀하게 힘을 합쳐야 한다”며 “우리나라가 메모리반도체 뿐만 아니라 데이터 댐 등 디지털뉴딜의 핵심 인프라인 AI 반도체 분야에서도 선도국가로 도약할 수 있도록 정부는 기업, 학생들을 전방위적으로 뒷받침해 나가겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr