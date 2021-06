지식산업센터 브랜드화 바람…롯데건설은 '놀라움'

지식산업센터 브랜드화 바람에 롯데건설은 자체 브랜드 '놀라움(KNOWLAUM)'으로 올라탔다.

'놀라움'은 지식을 뜻하는 'knowledge'와 공간의 의미를 가진 접미사 '-um'의 합성어다. 지식이 모이고, 영감을 나누며, 놀라운 창의가 발현되는 공간의 의미를 브랜드에 담았다.

롯데건설의 '놀라움' 브랜드는 이달 서울 강서구 마곡동에 분양하는 '놀라움 마곡'에 처음으로 적용한다. 마곡동은 우리나라 4차 산업시대 혁신 성장을 이끄는 첨단 비즈니스 특구 '마곡지구'가 위치해 있어 첨단산업과의 시너지 효과가 기대되는 핵심 지역이다.

'놀라움 마곡'은 롯데건설이 처음으로 시행·시공을 하는 지식산업센터로 대기업, 대형복합시설(MICE) 등이 들어서는 초대형 업무타운 마곡지구 인근에 공급된다.

'놀라움 마곡'은 서울특별시 강서구 마곡동 9번지(양천로 47길 40)에 들어선다. 지하 5층~지상 12층, 연면적 3만여㎡ 규모이며, 지식산업센터 281실과 지원시설 22실로 구성된다. 회의실, 라운지 등 다양한 커뮤니티실도 함께 들어서며, 직원들을 위한 편의시설도 특화될 예정이다.

한편 지식산업센터가 최근 인기를 끌자 건설사들은 브랜드화를 통한 차별화에 앞장서고 있다.

