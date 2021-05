[아시아경제 황윤주 기자]

◆ 과장급 전보

▶ 신재생에너지정책과장 이재식 ▶ 산업기술개발과장 김종주 ▶ 무역구제정책과장 박형민 ▶ 마산자유무역지역관리원장 곽근열

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr