[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 중부동행정복지센터(동장 박정우)에서 지난 26일 중부동 통장협의회(회장 이상구)와 함께 가로변과 꽃이 한창 피어난 야생화 화단에 대한 풀 뽑기 작업을 실시했다고 28일 전했다.

북부동 인근에 조성된 야생화 화단은 2018년 최초 조성 이래 매년 개화해 시민들에게 보는 즐거움을 주는 장소로 이름난 곳이다.

이상구 통장협의회장은 "코로나로 우울한 날이 지속되는 가운데 시민들이 조금이나마 위안을 얻고 즐거움을 누릴 수 있었으면 좋겠다"고 했고, 박정우 중부동장은 "시민들의 안식처가 되는 야생화 화단을 유지하고 관리하는데 만전을 기하겠다"고 다짐했다.

