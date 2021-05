[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터테인먼트가 영상 스트리밍 기술 업체 아이앤아이소프트를 인수했다.

카카오는 27일 카카오엔터테인먼트가 지난달 28일 열린 이사회에서 아이앤아이소프트 지분인수의 건을 가결했다고 공시했다. 인수 금액은 250억원에 달하는 것으로 알려졌다.

아이앤아이소프트는 영상 스트리밍 플랫폼 개발 업체로 멀티미디어 스트리밍 서비스를 위한 솔루션 등 영상 관련 다양한 기술들을 보유하고 있다.

회사 측은 "카카오TV 등 카카오엔터테인먼트는 다양한 영상 콘텐츠 사업을 하고 있고 아이앤아이소프트의 기술을 접목할 수 있을 것"이라고 말했다.

