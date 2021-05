해수부 장관 P4G 특별세션 연설서 "무탄소선박 완전 상용화 추진"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 문성혁 해양수산부 장관은 "중장기적으로는 수소·암모니아와 같은 무탄소 선박을 완전 상용화할 수 있도록 기술개발을 추진하겠다"고 26일 밝혔다.

문 장관은 이날 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최된 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 정상회의 해양특별세션 기조연설을 통해 이같이 말했다.

그는 "2019년 한 해 동안 세계는 약 590억t의 온실가스를 배출해 과거 최대치를 경신했다"면서 "이 중 약 10억t이 국제 해운 분야에서 배출되고 있다"고 설명했다.

이어 "만약 우리가 아무것도 하지 않는다면 선박에서 배출되는 온실가스양은 빠른 속도로 증가해 2050년에는 전 세계 배출량의 10분의 1을 차지할 것으로 예측된다"고 우려했다.

그러면서 "건강한 바다와 사람, 그리고 번영이라는 공동의 비전을 위해 우리가 행동해야 할 때"라면서 "친환경 선박 기술개발을 위한 연구개발(R&D) 투자 등 정책적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

문 장관은 수소 항만 인프라 구축과 온실가스 흡수원을 적극적으로 확충하겠다는 계획도 공유했다.

그는 "갯벌 복원을 지속적으로 확대하고 5만4천㏊ 이상의 바다숲을 조성할 것"이라면서 "특히 2050년 100만t 이상의 온실가스를 블루카본으로 흡수하고, 또 블루카본을 확대하기 위해 국제사회와도 적극 협력하겠다"고 언급했다.

이어 "오늘 이 자리를 하나의 촉매로 삼아 정부와 기업, 시민사회가 더불어 '바다를 통한 푸른 회복'에 함께할 수 있기를 소망한다"고 덧붙였다.

