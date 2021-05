광진구, 안전한 백신접종 위해 위탁의료기관 간담회 개최

26일 광진구의사회 및 위탁의료기관과 간담회 가져... 만 60~74세 구민 백신접종 앞두고 유기적인 대응체계 구축

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 26일 건국대병원에서 안전한 코로나19 예방접종을 위해 광진구의사회 및 백신접종 위탁의료기관과 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 27일부터 만 60~74세 구민 백신접종이 시작됨에 따라 유관기관 간 정보를 공유하고 유기적인 대응체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 김선갑 광진구청장을 비롯 김억 광진구의사회장, 황대용 건국대병원장 등 지역내 위탁의료기관 13곳이 참석한 가운데 백신접종 일정과 현황, 접종률 제고방안 등을 논의했다.

이어 건국대병원 내 마련된 예방접종센터를 둘러보고, 구민들이 불편함 없이 접종을 받을 수 있도록 시설을 꼼꼼히 살폈다.

김선갑 구청장은 “감염이 지속적으로 발생하고 경제적 피해와 피로감이 중첩된 힘든 상황에서 백신 접종은 코로나19를 극복할 수 있는 확실한 방안”이라며 “구청과 의료인이 함께 지혜를 모아 국가적 재난을 하루빨리 극복하고 우리의 소중한 일상을 되찾길 바란다”고 말했다.

한편, 구는 올해 전 구민의 70%(약 24만 명)가 백신접종을 마치는 것을 목표로 구민들이 적기에 접종을 받을 수 있도록 사전 예약을 적극 홍보·지원하고 있다.

접종 사전예약은 6월3일까지 사전예약시스템 홈페이지, 질병관리청, 보건복지상담센터, 광진구 백신접종콜센터 등을 통해 가능, 접종일시와 장소를 선택할 수 있다.

접종은 이달 27일부터 지역 내 위탁의료기관 101개소에서 만 60~74세 구민, 만성중증호흡기질환자, 돌봄인력, 사회필수인력, 보건의료인 등을 대상으로 순차적 진행된다.

