휴니드, 한화시스템과 79억원 규모 'Link-16 연동장비' 공급 계약

[아시아경제 임정수 기자] 글로벌 방산?항공 전문 기업인 휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 380 등락률 -4.26% 거래량 1,483,789 전일가 8,910 2021.05.26 14:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착! close 테크놀러지스가 한화시스템과 'Link-16 연동 장비' 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 380 등락률 -4.26% 거래량 1,483,789 전일가 8,910 2021.05.26 14:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착! close 에 따르면 회사는 한화시스템이 추진하는 한국형 합동 전술데이터링크체계(JTDLS) 완성형 체계 개발 사업에 참여해, 오는 2024년까지 76억원 규모의 연동 장비'를 공급하기로 했다.

JTDLS 완성형 체계 개발 사업은 기존 한국형 전술데이터링크(Link-K)의 주?보조 장비를 개발하고, 무기체계 간 통합을 수행해 Link-K 네트워크의 완성형 체계 구축을 목표로 하는 사업이다.

'Link-16'은 미군, 북대서양조약기구(NATO) 등에서 합동 및 연합 작전용으로 사용하는 디지털 전술 데이터 링크다. 휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 380 등락률 -4.26% 거래량 1,483,789 전일가 8,910 2021.05.26 14:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착! close 가 공급하는 장비는 한국형 합동 전술데이터링크체계와 해외 전술데이터링크체계를 연동하는 핵심 장비다.

휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 380 등락률 -4.26% 거래량 1,483,789 전일가 8,910 2021.05.26 14:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착! close 관계자는 "지난 10여 년 간 공중조기경보통제기 전술디지털정보망 연동통제시스템(TADIL ICS), 한국연동통제소 원격통신소(KICC RCS), 탄도탄 작전통제소(KTMO-CELL) 등의 데이터 링크 체계 사업 등을 수행하면서 축적된 노하우를 바탕으로 이번 공급 계약을 체결하게 됐다"고 말했다.

이어 "향후 네트워크 중심의 미래 전장 환경에 적극적으로 대응하기 위해 데이터링크 분야에 대한 연구개발(R&D)을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 380 등락률 -4.26% 거래량 1,483,789 전일가 8,910 2021.05.26 14:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착! close 는 독일의 항전기업 핸솔트(Hensoldt)사에 미사일 경보 수신기(MWR) 핵심 모듈·완제품을 공급하기로 하는 등 국내외 기업들과 활발한 계약을 체결하고 있다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr