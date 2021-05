[아시아경제 조성필 기자] 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 8,270 전일대비 140 등락률 +1.72% 거래량 270,011 전일가 8,130 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 넥센타이어, 기아 K8 신차용타이어로 '엔페라 AU7 AI' 공급[클릭 e종목]“넥센타이어, 원재료 단가 충격 속 코로나19 회복 기대”넥센타이어, 지난해 영업익 385억.. 전년비 81.4%↓ close 는 유럽법인에 대한 1377억4200만원 규모의 채무보증을 결정했다고 25일 공시했다. 이번 채무보증은 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 8.9%에 해당한다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr