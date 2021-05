돌아온 外人·기관…코스피 3170대로 상승마감

코스닥은 1.4% 넘게 상승

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 코스피가 4거래일 만에 다시 3170대로 마감했다.

25일 코스피는 전날보다 0.86%(27.02포인트) 오른 3171.32에 장을 마쳤다. 3152.93로 강보합 출발한 이후 상승폭을 넓혀가며 지난 18일 이후 다시 3170대로 마감한 것이다.

외국인과 기관의 매수세가 지수를 끌어올렸다. 각각 683억원, 7947억원을 순매수했다. 외국인이 순매수로 돌아선 것은 지난 10일 이후 열흘만이다. 개인은 9680억원어치를 순매도했다.

대부분의 업종이 올랐다. 운수창고 업종의 상승폭이 3.44%로 가장 컸다. 이어 음식료품(2.69%), 기계(1.30%), 종이·목재(1.29%), 유통업(1.28%) 등의 순서였다. 섬유·의복(-1.54%), 건설업(-0.86%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 셀트리온의 상승폭이 3.82%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스(2.93%), 카카오(1.29%), 삼성SDI(1.26%), NAVER(0.70%), 삼성전자(0.25%) 등의 순이었다. 삼성바이오로직스(-0.93%), 기아(-0.61%), 현대차(-0.22%) 등은 내렸다. LG화학은 보합을 보였다.

코스닥은 더욱 큰 폭의 상승세를 보였다. 전날 대비 1.44%(13.70포인트) 오른 962.70에 마감했다. 전날보다 0.15% 오른 949.78로 출발해 점차 상승 폭을 키웠다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 쌍매수가 주효했다. 각각 1975억원, 916억원어치를 순매수했다. 특히 외국인들은 지난 3월11일(2122억원) 이후 가장 많이 사들였다. 개인은 519억원을 순매도했다.

운송(-0.47%) 업종을 제외한 모든 업종이 올랐다. 유통(3.42%), 오락·문화(2.52%), 컴퓨터서비스(2.02%), 음식료·담배(2.02%) 등의 순서였다.

시총 상위 종목도 상승 마감이 다수였다. 알테오젠이 6.41%로 가장 많이 올랐다. 이어 셀트리온헬스케어(4.24%), 셀트리온제약(4.20%), CJ ENM(2.67%), 에이치엘비(1.98%), 에코프로비엠(1.04%), 카카오게임즈(0.39%) 등의 순서였다. SK머티리얼즈(-0.16%), 씨젠(-0.14%) 등은 내렸다. 펄어비스는 보합을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr