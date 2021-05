김부겸 국무총리가 25일 서울 서초구 대법원을 방문해 김명수 대법원장을 예방하고 남긴 방명록. 김 총리는 방명록에 '국민의 신뢰를 받고 희망을 주는 사법부, 대법원이 되시기를 기대합니다!'라고 썼다. /사진공동취재단

