[강진=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 다소 쌀쌀한 아침 기온을 보인 지난 25일 전남 강진군 작천면 들판에 해뜨기 전부터 들판을 찾은 농부들의 분주한 발걸음이 눈코 뜰 새 없이 바쁜 농번기임을 알려주고 있다.

