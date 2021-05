강동구, 코로나로 매출 급감 중소·상공인 2000만원 융자 지원

특별보증 신용대출 융자 360억 원 확대 중소기업 및 소상공인 금용지원 강화... 대출한도 2000만원 이내, 상환조건 1년 거치 4년 분할 상환

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 지난 21일부터 자금 소진 시까지 코로나19 장기화로 판매부진 등 자금사정이 어려워진 지역 내 중소기업 및 소상공인을 위해 360억 원 특별신용보증 대출을 지원한다.

이를 위해 서울신용보증재단, 우리은행, 신한은행, 하나은행과 업무협약을 맺고 지난해 융자규모 180억 원에서 올해 360억 원으로 확대했다.

1년간 발생되는 이자는 강동구가 전액 지원한다.

대상은 사업자등록 후 6개월 이상 경과한 강동구 내 소재 중소기업 및 소상공인 중 대표자의 신용평점이 595점 이상(구. 1~7등급)의 사업체가 신청 가능하다.

업체 당 대출한도는 2000만 원 이내이고 상환조건은 1년 거치 4년 분할상환이다.

융자지원을 희망하는 중소기업 및 소상공인은 5월21일부터 강동구 내 우리은행, 신한은행, 하나은행 지점을 방문, 상담 및 신청·접수할 수 있다.

신청접수 이후에는 서울신용보증재단 보증서 발급여부 확인 등 절차를 거쳐 대출지원을 받게 된다.

이정훈 강동구청장은 “이번 특별추천 신용보증 대출지원이 중소기업 및 소상공인의 자금난 극복 및 경영애로 해소에 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 구는 중소기업 및 소상공인 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 특별신용보증 대출지원에 대한 보다 자세한 사항은 강동구 지역 내 우리은행, 신한은행, 하나은행 지점, 서울신용보증재단 또는 강동구 노동권익센터로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr