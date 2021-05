권칠승 장관, '소부장' 간담회 갖는다…에버켐텍 생산현장 방문

24일 에버켐텍 방문…식품포장재 핵심소재 개발

"기술독립 모범사례…현장 생생한 목소리 듣고 싶어"

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 권칠승 장관이 24일 경기 화성에 위치한 에버켐텍에서 '소부장(소재·부품·장비) 강소기업 100' 협의회장단 및 기업 대표 6명과 간담회를 갖는다고 밝혔다.

소부장 강소기업 100 프로젝트는 2019년 일본의 수출 규제에 대응하기 위해 소부장 분야의 유망 중소벤처기업 100개사를 집중적으로 육성하는 정부 사업이다. 권칠승 장관은 이번 간담회로 취임 후 처음 강소기업 현장을 방문한다. 현장과 소통하며 소부장 기업 생태계의 경쟁력을 강화하고 애로사항 등을 정책에 반영하기 위해 간담회를 마련했다는 게 중기부의 설명이다.

권 장관이 방문할 에버켐텍은 일본에서 전량 수입하던 식품포장재 핵심소재 개발에 성공한 회사다. 에버켐텍은 국가식품클러스터 등 유관기관과 수년 동안 협업해 핵심소재 NEXRIER를 개발했다. 이에 코로나19에도 불구하고 지난해 매출과 직원수가 각각 전년 대비 15%, 40% 증가했다.

권 장관은 “(에버켐텍은) 강소기업 선정 후에도 꾸준한 연구개발을 통해 식품포장재 핵심소재를 개발한 기술 독립 모범사례”라며 “중기부의 지원책들이 실제 현장에서 얼마나 도움이 되고 있는지 파악하고 당사자들의 생생한 목소리를 듣고 싶었다”고 말했다.

