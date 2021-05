[아시아경제 공병선 기자] 태광 태광 023160 | 코스닥 증권정보 현재가 11,150 전일대비 400 등락률 -3.46% 거래량 177,510 전일가 11,550 2021.05.21 11:10 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"태광, 2분기 수주 턴어라운드 기대…올해 수주액 2100억원 전망"태광, 조선기자재 테마 상승세에 1.4% ↑[클릭 e종목]"태광, 코로나 팩더믹 산업 침체 바닥…목표가↓" close 은 오는 24일 오전 9시10분부터 25일 오후 5시까지 국내 주요 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 21일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr