[아시아경제 이정윤 기자] 도니요르 카디로프 우즈베키스탄 대통령실 법집행 차석비서관을 포함한 대표단 9명이 서울 강남경찰서를 방문했다.

18일 경찰에 따르면 대표단은 이날 오후 강남서 112치안종합상황실과 과학수사팀 사무실, 사격장을 찾아 지역경찰 출동·검거 사전 모의훈련(FTX), 지문채취 시연 등을 참관했다. 이후 강남서 산하 역삼지구대에서 형사사법정보시스템(KICS·킥스)과 스마트 순찰차 시연을 본 뒤 서울경찰청 지하철경찰대로 이동했다.

김형률 강남서장은 "많은 관심을 가진 대표단에게 적극적인 답변을 통해 대한민국 경찰의 첨단 치안시스템을 알리는 계기가 됐고 앞으로 치안 한류의 확산이 기대된다"고 밝혔다.

