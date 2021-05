게임빌 "게임빌플러스, 코인원 주식 312억원어치 취득…'지분율 13%'"

[아시아경제 유현석 기자] 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 37,297 전일가 41,550 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력게임빌, 312억원 규모 코인원 주식 취득…지분율 13% close 은 종속회사인 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 37,297 전일가 41,550 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력게임빌, 312억원 규모 코인원 주식 취득…지분율 13% close 플러스가 소프트웨어자문업 등 업체 코인원의 주식 8만7474주를 약 312억원에 취득한다고 17일 공시했다.

주식 취득 뒤 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 37,297 전일가 41,550 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력게임빌, 312억원 규모 코인원 주식 취득…지분율 13% close 플러스의 코인원 지분율은 13%가 된다. 주식 취득 예정일은 21일이다.

게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 37,297 전일가 41,550 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력게임빌, 312억원 규모 코인원 주식 취득…지분율 13% close 은 " 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 37,297 전일가 41,550 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력게임빌, 312억원 규모 코인원 주식 취득…지분율 13% close 의 100% 자회사인 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 37,297 전일가 41,550 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일코인원, 게임빌과 전략적 관계 맺어…보안 등 핵심기술 개발 협력게임빌, 312억원 규모 코인원 주식 취득…지분율 13% close 플러스가 코인원 지분 취득 권리를 승계하고 새로운 신규 사업 분야에 대한 투자 및 관련 사업을 보다 전문적이고 효율적으로 전개하기 위한 것"이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr